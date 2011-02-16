ساناز بیان کارگردان نمایش "ترانههایی برای سایه" درباره اجرای این نمایش در جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: این نمایش اولین نمایش دیجیتالی ایرانی است. این نوع از نمایش پدیده تازهای در جهان نمایش است که در کشورهای آمریکا و کانادا بیشتر تجربه شده است.
وی ادامه داد: "ترانههایی برای سایه" یک نمایش دیجیتال اینتراکتیو است. در این نوع از نمایش بین بازیگر و ماشینآلات اتفاقاتی کنشمند روی میدهد. نمایش دیجیتال اینتراکتیو با نمایش اینتراکتیو متفاوت است. نمایش اینترکتیو می تواند کنش مند باشد و با تماشاگر نیز کنش داشته باشد اما در این نوع از نمایش بازیگر به یک بیننده تبدیل میشود. اوست که تصمیم میگیرد چه چیزی روی صحنه از طریق ویدئو پروجکشن پخش شود.
وی افزود: طراحی صحنه در این نمایش وجود ندارد. این ویژگی این نوع از نمایش است. موسیقی و تصویرهم به هم متصل هستند. به عنوان نمونه نقاشی توسط تماشاگر کشیده میشود و این خطوط با توناژ موسیقی هماهنگ می شوند. همه اتفاقاتی که در صحنه نمایش روی میدهد در لحظه خلق می شوند و در لحظه نیز اجرا میشوند. بنابراین هر اجرای این نمایش با اجای دیگر آن متفاوت است.
بیان خاطرنشان کرد: این نمایش پروژه طولانی مدتی بوده است. دوستانی که با من در این نمایش همکاری داشتهاند برنامهنویسهای کامپیوتر هستند که بیشتر در خارج از کشور فعالیت می کنند. در طول این مدت تلاش کردم با خلاقیت و طولانی کردن زمان تولید هزینهها را کاهش دهم. اما در حقیقت این نمایش کار پرهزینه و زمان بری بوده است. اما امیدوارم اجرای عمومی خوبی داشته باشیم تا حداقل برخی از هزینههای تولید بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: کمک هزینه جشنواره را دریافت کردهایم. جشنواره تا جایی که برایش امکان داشته است به ما کمک کرده و بیش از این نمیتوان از جشنواره انتظار داشت. برنامههایی برای حضور این نمایش در کشورهای دیگر نیز داریم که امیدوارم بعد از جشنواره امکان پذیر شود. گروه تئاتر" قصه" تا کنون ارجهیت اجرای نمایشهای خود را به خارج از کشور اختصاص داده است.
بیان گفت: صرف استفاده از این تکنولوژی در تئاتر برای من مهم نبوده است. بلکه علاقمند بودم درباره شعرهای خیام، مینیاتور ایرانی و خوشنویسی کاری را انجام دهم. به دلیل محدود بودن صحنه تئاتر معمولا دراین نوع نمایشها تنها از دیالوگ و حرکات فرم استفاده می شود. اما من با پیدا کردن این تکنولوژی احساس کردم بهترمی توانم به این علایقم دست یابم و نمایشی فضا محور را روی صحنه ببرم.
وی خاطرنشان کرد: مصطفی شبخوان، نسترن پیکانو، امیر حسین آسانی و همراز بیان بازیگران این نمایش هستند. دستیار کارگردان وبرنامهریز مهدی بهزادی است. دستیار کارگردان و طراح نور کاظم سیاحی، تنظیم و نوشتار را من و سیاوش طالبیان انجام دادیم. همچنین طراح تصاویر و اینترکشن برعهده امیر بهادر اشرف زاده و حسام اوحدی است. موسیقی و طراحی صدا را سیاوش امینی ، طراحی و اجرای لباس و گریم را همراز بیان و طراحی اکسسوار را مینا ابراهیمی انجام داده است.
وی افزود: نمایش "ترانههایی برای سایه" که در بخش تجربههای نو تئاتر فجر روی صحنه میرود داستان مردی را روایت میکند که فاجعهای هولناک برای آن اتفاق افتاده و میخواهد این فجایع را روی قلم بیاورد تا بتواند آنها را باور کند. این نمایش چهارشنبه 27 بهمن ساعت 16 و 18 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
گروه تئاتر قصه در گذشته نمایش "خانه عروسک" را خرداد 86 در کشورهای بلغارستان و بهمن و دی 89 شهر تونسبگ نروژ، نمایش "خوابهای خاموشی" به کارگردانی کاظم سیاحی را در اسپانیا و نروژ روی صحنه برده است. نمایش "خوابهای خاموشی" بهمن 89 در نروژ نیز روخوانی شده است.
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