انقلاب تجربه گذر از فتنه های بزرگ را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس راشاد ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد راهیان نور زنجان، هدف فتنه گران از آشوب های اخیر را ناامن نشان دادن کشور دانست و افزود: آمریکا و اسراییل سعی دارند توسط عده ای خودفروخته در داخل کشوربا ایجاد ناامنی در ایران توجه مردم جهان را از جریان بیداری مسلمانان در خاورمیانه منحرف کنند.

فرماندار زنجان گفت: فتنه گران داخلی که در روز 25 بهمن ماه امنیت مردم را برهم زدند، مزدوران آمریکا و استکبار جهانی هستند.

راشاد با اشاره به حوادث اخیر تهران، اظهار کرد: عوامل فتنه برای رهانیدن آمریکا از فشاری که حرکت مسلمانان در منطقه خاورمیانه به او وارد کرده است، دست به این اقدام زدند.

وی وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تجارب متعددی را درخصوص فتنه های داخلی و خارجی پشت سر گذاشته است، افزود: به یقین قوه قضائیه با فتنه اخیر برخورد خواهد کرد ولی عجیب اینجاست که مدعیان طرفداری از خط امام (ره)، امروز تبدیل به مزدور آمریکا و اسرائیل شده اند.

راشاد با اشاره به حضور باشکوه مردم در ارهپیمایی 22 بهمن افزود: این راهپیمایی عظیم نشان داد که مردم، انقلاب را به درستی می شناسند و نسبت به آرمان های آن وفادارند.

فرماندار زنجان افزود: مردم ایران با حضور باشکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن، علاوه بردفاع از ولایت فقیه به عنوان میراث امام راحل (ره)، برائت خود را از استکبار جهانی، آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

راشاد در ادامه اعزام کاروان های راهیان نور را فرصت بزرگ و مغتنمی در جهت آشنایی جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: بازدید جوانان از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، اثرات بسیار چشمگیری در روحیه و نوع افکار و زندگی آنان می گذارد.

وی با بیان اینکه عده کثیری از جوانان این مرز و بوم در طول 8 سال دفاع مقدس برای دفاع از اسلام و همچنین عزت و شرف ایران، شهید و مجروح شدند و رنج ها و دردهای زیادی دیدند گفت: همه ما نه تنها از نظر قانونی بلکه از نظر اخلاقی مکلفیم که بسیج را در این حرکت بزرگ همراهی کنیم.

فرماندار زنجان جنگ تحمیلی را جنگ ایمان و کفر و همچنین جنگ فقر و غنا ارزیابی کرد و افزود: تحولاتی که در حال حاضر در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه آغاز شده همگی از اثرات دفاع مقدس مردم ایران است.