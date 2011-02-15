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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

شهرستان ایلام در وزنه برداری استان مقام نخست را کسب کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: تیم وزنه برداری شهرستان ایلام مقام اول مسابقات انتخابی بزرگسالان استان را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام ظهر سه شنبه در محل این بازیها اظهار داشت: تیمهای وزنه برداری چوار و ایوان نیز مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

فرزاد فتاحی گفت: این مسابقات با شرکت 52 وزنه بردار و در قالب شش تیم از مناطق ایلام، ایوان، سرابله و چوار در سالن وزنه برداری چوار برگزار شده است.

وی عنوان کرد: همچنین مسابقات وزنه برداری نوجوانان انتخابی استان با قهرمانی تیم وزنه برداری شهرستان ایلام پایان یافت.

فتاحی یادآو رشد: تیمهای وزنه برداری نوجوانان چوار و ایوان به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی افزود: میلاد حبیبی و ساسان جعفروالی از طرف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از این دو بازیکن ارزشمند آبدانانی در رشته فوتبال برای حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان زیر 15 سال دعوت کرده است.
 

کد مطلب 1254590

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