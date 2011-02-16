انتقاد از استاندارد نبودن آموزش راهنمایان گردشگری

آرش نورآقایی، راهنمای گردشگری با اعلام اینکه هنوز بستر سازی در صنعت گردشگری دچار مشکل است در گفتگو با خبرنگار مهر به انتقاد از بحث آموزش راهنمای تور در صنعت گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: راهنمایان گردشگری در کشوری مانند ترکیه که به لحاظ تمدن و جاذبه های فرهنگی و گردشگری در سطحی پایین تر از ایران قرار دارد حدود 9 ماه آموزش تورلیدری می بینند و 45 مسافرت می کنند تا مراحل اولیه آموزش تورگردانی را یاد بگیرند. اما راهنمایان گردشگری در ایران با اقلیم تفاوت و جاذبه های بسیار 6 ماه آموزش می بینند و یک روز سفر می کنند این درحالی است که در این سفر یک روزه حتی اقامت در هتل را هم تجربه نمی کند.

وی ادامه داد: فردی که در کلاسهای آموزشی شرکت می کند دوست دارد که یک گروه را راهنمایی کرده و به سفر ببرد درحالی که با این آموزشهای سطحی برای راهنمایی گردشگر آماده نیست.

این راهنمای گردشگری با بیان اینکه بسیاری از راهنمایان گردشگری نیز حاضر نیستند برای ارتقا بخشیدن به کار خود هزینه کنند گفت: به عنوان مثال یک راننده برای ادامه کارش یک تاکسی می خرد تا هم بتواند از راه رانندگی پول دربیاورد و هم رانندگی اش تقویت شود اما راهنمایان گردشگری در ایران حاضر نیستند چند میلیون تومان خرج سفرهای خود کنند تا هم اطلاعات بیشتری به دست بیاورند و هم بتوانند با راهنمایی گردشگران در طول سفر آشنا شوند.

نورآقایی معتقد است که سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی آموزش راهنمایان گردشگری می بایست شرایط را برای سفر راهنمایان و آشنایی بیشتر آنها با این حرفه فراهم کند اما متاسفانه تا کنون نتوانسته در این راه موفق باشد.

عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری با اشاره به برگزاری جشن راهنمایان گردشگری که سی ام اسفند ماه در رامسر برگزار می شود گفت: سعی کردیم با برگزاری این جشن راهنمایان گردشگری استانها را با جاذبه های گردشگری استانهای دیگر آشنا کنیم. به عنوان مثال راهنمایان گردشگری جنوب کشور باید بدانند که جاذبه های گردشگری شمال کشور چیست و چگونه می توان یک گروه از گردشگران را به این مناطق برد. همین طور برعکس آن نیز صادق است.

وی مشکلاتی از قیبل بیمه نشدن راهنمایان گردشگری و استفاده از کارمندان به جای راهنمای گردشگری را در استانها مشکلات دیگر این صنف از فعالان گردشگری دانست و افزود: این مشکلات را نمی توان نادیده گرفت اما اولویت اصلی آموزش راهنما و مسلط شدن یک راهنمای گردشگری به حوزه کاریش است.

این راهنمای گردشگری با بیان اینکه وقتی زمینه برای فعالیت در صنعت گردشگری وجود نداشته باشد هم هتلدار و آژانسدار ضرر می کنند و هم راهنمای تور گفت: مشکلات مربوط به حوزه راهنمایان گردشگری تنها محدود به بحث بیمه و ناشناخته ماندن این بخش از صنعت گردشگری نیست چون مشکلات راهنمایان از مشکلات صنعت گردشگری جدا نیست.