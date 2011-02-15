به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی امروز مجلس شاهد اتفاقات مهمی بود که حاشیه های آن بر متن غالب شد.

* درآغاز جلسه علنی مجلس قاری قرآن پشت تریبون حاضر شد برخلاف همیشه و برای اولین بار این بار یک نماینده قرائت قرآن را بر عهده داشت و این نماینده حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران بود که بعد از پایان قرائت قرآن نمایندگان و از جمله لاریجانی به صورت ویژه از وی تشکر کردند.

* از همان آغاز جلسه شور و هیجانی در بین نمایندگان و در فضای مجلس حاکم بود. رفت و آمدها زیاد و زمزمه های درگوشی نمایندگان به چشم می آمد.

* لاریجانی رئیس مجلس نطقی قرائت کرد که به مسائل منطقه ای و تلاش فتنه گران برای توطئه علیه نظام مربوط می شد. نمایندگان چندین بار در میان نطق لاریجانی با سردادن شعارهایی از قبیل "مرگ بر آمریکا" " مرگ بر اسرائیل" مرگ بر کروبی و موسوی و خاتمی" " موسوی و کروبی اعدام باید گردند" اظهارات وی را تایید کردند. البته فضای اولیه سردادن شعار مستقیم علیه رهبران فتنه گران نبود و صدای بلند تعدادی از نماینده و بیان این شعارها از سوی آنان موجب شد تا دیگر نمایندگان نیز این شعار را تایید کنند.

* نطق لاریجانی 20 دقیقه طول کشید. پس از نطق لاریجانی اکثریت نمایندگان با برخاستن از جای خود به سمت تریبون رفته و با حلقه زدن به دور هم با مشت های گره کرده مجددا فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و همچنین شعار مرگ بر کروبی و موسوی سردادند. شور وهیجان این نمایندگان به حدی بود که دو دستی شعار می دادند گویی مشت گره کرده یک دست آنان نمی توانست نشان دهنده خشمشان از زشتی اقدامات عوامل فتنه باشد.

* لاریجانی در جایی از نطق خود در پاسخ به کسانی که درخصوص عدم صدور مجوز برای راهپیمایی در 25 بهمن ماه ایجاد سئوال کردند تاکید کرد اگر وزارت کشور برای این راهپیمایی مجوز صادر می کرد مجلس شورای اسلامی با آن وزیر مربوطه برخورد می کرد. نمایندگان هم با گفتن احسنت احسنت این سخن لاریجانی را تایید کردند.

* لاریجانی در بخشی از نطق خود گفت" اگر نمایندگان موافق باشند کمیته ای متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس ابعاد مختلف فتنه را بررسی کند و به مجلس گزارش دهد" در این میان مهدی کوچک زاده از جا برخاست و با صدای بلند خطاب به لاریجانی گفت " یعنی چه که اگر نمایندگان موافق باشند؟" منظور او این بود که نمایندگان حتما موافق هستند و این کار باید انجام شود.

* در زمانی که نمایندگان برای سر دادن شعارها در جلوی جایگاه هیئت رئیسه و تریبون مجلس جمع شده بودند حمید رسایی نماینده تهران سری به عقب گرداند و با صدای بلند از باقی نمایندگانی که بر جای خود ایستاده و در حال شعار دادن بودند خواست تا آنها هم به جمع شعارهندگان در جلوی جایگاه هیئت رئیسه بپیوندند اما متوجه عده ای از نمایندگان شد که بدون سر دادن شعار در صندلی خود نشسته اند بنابراین به سرعت برگشت و با استفاده از یک دوربین تصویر نمایندگانی را که بدون شعاردادن بر صندلی خود سکنی گزیده بودند تصویربرداری کرد وخود از جمع شعاردهندگان خارج شد.

* پس از آنکه مجلس مراسم محکومیت اقدامات فتنه گران در دقایق اولیه جلسه مجلس به پایان رسید لاریجانی با مزاح گفت " به خاطر تحولات منطقه و اتفاقاتی که اخیرا در حال رخ دادن است باید بگوییم یک "میدان تحریر" هم در مجلس درست کنند. این سخن لاریجانی باعث خنده نمایندگان شد.

* وقتی مجلس وارد بررسی دستور کار خود شد اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی در راهروهای صحن فعال شدند و گویی موضوعی را پیگیری می کردند. چند نفر از آنان از جمله روح الله حسینیان رئیس این فراکسیون و مهدی کوچک زاده، حمید رسایی، محمد جواد ابطحی، ولی اسماعیلی، کریمی قدوسی و کریم عابدی دور هم جمع شده و با هم درحال گفتگو بودند.

* حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روح الله حسینیان رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، حسین فدایی نایب رئیس کمیسیون اصل نود، اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی، علی اصغر زارعی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی اعضای کمیته بررسی ابعاد فتنه بودند که در هنگام بررسی دستورکار مجلس در گوشه ای از صحن روی با هم گفتگو کردند. این گفتگوی کوتاه آنان که چند دقیقه به طول انجامید اولین جلسه این کمیته محسوب شد.

* حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از ناطقان جلسه امروز بود که متن نطقش را در صحن مجلس تنظیم کرد.

* جو مجلس هنگام نطق حداد عادل مجددا به فضای دقایق اولیه جلسه بازگشت و برای بار دوم نمایندگان در میان صحن ایستاده و در میان سخنان حداد با سردادن شعارهایی سخنان وی را تایید می کردند. شعارها همان شعارهای قبلی بود اما هر بار که بیشتر تکرار می شد هیجان بیشتری نمایندگان را فرا می گرفت و با قدرت بیشتری مشت های خود را گره کرده و بلند تر فریاد می کشیدند. این حالت نمایندگان به گونه ای بود که اجازه قرائت ادامه نطق به حداد عادل داده نمی شد و وی از نمایندگان درخواست می کرد به وی اجازه قرائت ادامه نطقش را بدهند.

* نمایندگان زیادی پس از آنکه نطق رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پایان یافت به سمت وی رفته و با او روبوسی کرده و تشکر کردند. حجت الاسلام مجتبی آقا تهرانی نیز با حضور درکنار صندلی حداد عادل از وی به خاطر نطقش تشکر کرد.

* از جمله نمایندگانی که با وجود گذشتن چنین صحنه هایی در جلسه امروز بر جای خود نشسته و شعار نمی دادند نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس بودند. تعداد نمایندگان عضو این فراکسیون در صحن مجلس کم بود اما چهره های شاخص آنان از جمله مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، مصطفی ذوالقدر، سیروس سازدار، مصطفی کواکبیان و داریوش قنبری و انوشیروان محسنی بند پی در صحن حضور داشتند. همین موضوع باعث شد، شعار" سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن " هم سر داده شود.

* هنگام نطق حداد عادل و زمانی که نمایندگان مشغول شعاردادن بودند، الیاس نادران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس و داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در حال گفتگو بودند . این گفتگو دوستانه بود و گویی مسئله ای را دنبال می کردند.

* در پایان نطق حداد حادل یک شعار به شعار نمایندگان اضافه شد و آن "اقلیت، بصیرت بصیرت " بود. خطاب نمایندگان به نمایندگان اصلاح طلب مجلس بود که در جمع شعاردهندگان حضور نداشتند.

* پس از حداد عادل، محمدرضا خباز عضو فراکسیون اقلیت مجلس نطق میان دستور داشت. او دراین نطق راهپیمایی 22 بهمن را حماسه ای بزرگ از سوی ملت ایران خواند و در اظهارات دیگر تاکید کرد که اصلاح طلبان مجلس مخالف اقدامات غیرقانونی فتنه گران هستند. وی همچنین بر پیروی از منویات رهبری از سوی اصلاح طلبان تاکید کرد. این اظهارات خباز موجب شد نمایندگان اصولگرایی که با سر دادن شعارهایی از اظهارات حداد عادل حمایت کرده بودند با فریاد احسنت احسنت گفته های خباز را هم تایید کردند و همچنان جلوی تریبون ایستاده بودند.

* حمید رسایی نماینده تهران در زمانی که نمایندگان پس از نطق خباز شعار سردادند به میان جمعیت رفت و شعار جدید" بنا به حکم قانون، موسوی و کروبی اعدام باید گردند" را سر داد.

* خانم های نماینده مجلس هم که معمولا در کارهای جمعی حضور کمرنگی دارند درمیان شعارهندگان دیده شدند. هیئت رئیسه اعلام کرد با صدور بیانیه ای اقدامات فتنه گران را محکوم و از ملت ایران در خلق حماسه 22 بهمن تشکر کرده اند.

* 223 نماینده در پایان جلسه علنی با امضای یک بیانیه مجددا اقدامات مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در تحرکاتی که اخیرا داشته اند محکوم کردند.

* نمایندگان در زمان قرائت این بیانیه نیز جلوی جایگاه هیئت رئیسه مجلس جمع شدند و یک صدا شعارهای خود را تکرار کردند . شعار " هاشمی بصیرت بصیرت " هم شعار جدیدی بود که در پایان قرائت این بیانیه از سوی نمایندگان بیان شد.