افزایش آمار دانش آموزان بزهکار/ انکار واقعیت چاره کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا افروز "رئیس سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور" به تازگی در نشست خبری این آمار را ارائه کرد و گفت: 30 درصد از جمعیت 18 میلیونی کودکان و نوجوانان کشور در مدرسه و تحت نظارت نظام آموزش و پرورش به سر نمی‌برند.

افروز یکی از دلایل بروز این وضعیت را بالا بودن ضریب دشواری دوره راهنمایی عنوان کرده و گفته است: "دانش‌آموزان با بهره هوشی 70 تا 90 به سادگی دوره دبستان را طی می‌کنند اما از آنجا که شیب دشواری دوره راهنمایی نسبت به دبستان شدید است این دانش‌آموزان در دوره راهنمایی از تحصیل باز می‌مانند."

رئیس سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور تاکید کرده که "باید میزان دشواری دوره راهنمایی را تغییر دهیم و یا اینکه تعریف کودکان عقب مانده را عوض کنیم".

این اولین بار نیست که آمارهای نجومی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل یا ترک کامل تحصیلی ارائه می شود بلکه مسئولان قبلی وزارت آموزش و پرورش و جامعه شناسان و روان شناسان دیگر نیز هر از چندگاهی آماری از این دست ارائه می دهند. پیش از این نیز رئیس انجمن علمی مددکاران ایران عنوان کرده بود "هر سال از چهار دانش آموز یکی از آنها ترک تحصیل می کند."

به گفته مصطفی اقلیما، «دانش‌آموزان در طول روز بیشترین وقت مفید خود را در مدارس می‌گذرانند اما معلوم نیست سرنوشت دانش‌آموزانی که از تحصیل بازماند‌ه‌اند چه می‌شود، چرا که چندین برابر دیگران در معرض تهدید‌های اجتماعی هستند.»

واکنش وزیر آموزش و پرورش آمارهای موجود

با وجود اینکه این آمارها از سوی منابع اصلی و معتبر کشور منتشر و اطلاع رسانی می شود اما مسئولان آموزش و پرورش در بخشهای آموزشی و مشاوره یا بی تفاوت از کنار این آمارها عبور می کنند یا در مقام انکار آن بر می آیند.

رئیس سازمان مشاوره و روانشناسی کشور بیش از 50 درصد بزهکاران کانون‌های اصلاح و تربیت شهرهای تهران، شیراز، اهواز، مشهد و زاهدان بازماندگان از تحصیل دوره راهنمایی و اخراج شدگان این دوره هستند رئیس انجمن علمی مددکاران هر سال از چهار دانش آموز یکی از آنها ترک تحصیل می کند وزیر آموزش و پرورش آمار سه میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل غیرواقعی و کذب است مدیرکل فعالیتهای فرهنگی و مشاوره آموزش و پرورش از آمار دانش آموزان بزهکار بی اطلاع هستم مدیرکل آموزش دوره راهنمایی آموزش و پرورش ترک تحصیل دانش آموزان به دلیل دشواری دوره راهنمایی غیر واقعی است و باید اثبات شود

به طور مثال وزیر آموزش و پرورش آمار سه میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل را که از سوی معاون اسبق حقوقی این وزارتخانه عنوان شده بود به شدت تکذیب کرد و بارها در جلسات مختلف ارائه چنین آمارهایی را غیر واقعی و مخرب برای نظام آموزشی عنوان کرده بود.

همچنین حمید رضا حاجی بابایی آمار 30 هزار دانش آموز معتاد به مواد مخدر را نیز تکذیب و عنوان کرد که " دانش آموز معتاد در مدارس حضور ندارند و اگر هم باشند تعدادشان این نیست."

از وجود آمار دانش آموزان بزهکار بی اطلاع هستم

مدیرکل فعالیتهای فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که "آیا این وزارتخانه آماری از وجود دانش آموزان بازمانده از تحصیل و بزهکار دارد که آمارهای ارائه شده را مستند یا رد کند؟" گفت: تا کنون چنین آماری بدست من نرسیده و از آن اطلاعی ندارم، اما فکر می کنم مرکز مطالعات آموزش و پرورش یا مرکز آمار وزارتخانه این آمار را داشته باشند."

محمد تقی فخریان افزود: همچنین ممکن است مشاوران ما در وزارتخانه در بانک اطلاعاتی خود این آمار را داشته باشند ولی بنده تاکنون در این باره ورود پیدا نکرده ام.

دشواری دوره راهنمایی عامل بزهکاری نیست

از سویی مدیرکل آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش سخنان افروز مبنی بر ترک تحصیل دانش آموزان دوره راهنمایی بدلیل دشواری این دوره را رد کرد و گفت: علت بزهکاری نوجوانان تنها دشواری این دوره نیست و به عوامل گوناگون بستگی دارد.

منوچهر فضلی خانی با بیان اینکه سازمان مشاوره و روانشناسی باید دلایل، اسناد و پژوهشهای خود در زمینه دشواری دوره راهنمایی و ترک تحصیل دانش آموزان را ارائه دهد، افزود: تا زمانی که آنها آمار واقعی خود را ارائه نکنند نمی توانیم در این باره اظهار نظر دقیق کنیم.