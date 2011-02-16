موضوع تحقیق بیانگر دغدغه‌ محقق است

دکتر جودی ازونی استاد فلسفه دانشگاه تافتس آمریکا و فیلسوف زبان معاصر در مورد روشهای پدیدارشناختی، هرمنوتیک، سازهانگاری و شالوده شکنی در نگارش به خبرنگار مهر گفت: وقتی موضوعی را مینویسم خیلی از این روشها و متدهای برشمرده شده استفاده نمیکنم و چنین رنگ و لعابی به آنها نمیزنم.
وی افزود: این موضوع شبیه این است که چیزی وجود داشته باشد و بخواهم آنرا توضیح دهم یا ادعای دفاع از آن یا رد آنرا داشته باشم.
مؤلف "معرفت و مرجع در علوم تجربی" یادآور شد: در واقع سخت و دشوار است آنچه را که فکر میکنیم و مایل هستیم در مورد آن صحبت کنیم را به قلم بیاوریم. مشکل من همواره این بوده که چگونه میتوان آنچه را که فکر میکنم به زبان و قلم بیاورم.
ازونی اضافه کرد: چیزهایی که مینویسم با خیلی از چیزهای دیگر که نوشتهام ارتباط پیدا میکند. بر این اساس مشکل از اینجا رخ مینماید که بخواهم همه آنچه را که با یکدیگر ارتباط دارند را در قالب نوشته و یک اثر بیان کنم.
وی افزود: در حالی که در نگارش، مسئله "موضوع تحقیق" همواره وجود دارد ولی دو مسئله در مورد "موضوع تحقیق" وجود دارد که باعث نگرانی است. مسئله اول این است که چه چیزی ممکن است به عنوان ویژگی ذاتی یک موضوع تحقیق مطرح شود.
مؤلف "گفتگو درباره هیچ" گفت: به عبارت دیگر چه چیزی برای بیان و دفاع از یک ادعا و یا در رد یک ادعا باید گفته و طرح شود. همچنین چه چیزی باید گفته شود تا یک ادعا را تصریح و روشن سازد.
ازونی در ادامه با اشاره به اینکه برخی تصور میکنند ساماندهی مشخصی برای نوشتن یک اثر و مقاله باید وجود داشته باشد، گفت: آنها تصور میکنند قالبهای نهادینه شدهای برای نگارش وجود دارند. برای مثال تصور این است که یک نوشته و اثر باید مقدمهای داشته باشد تا بتواند خواننده را جذب خود کند. همچنین دارای یک بدنه و متن و در نهایت دارای نتیجهگیری باشد.
وی با تأکید بر اینکه واقعیت این است که چنین نیست و تنها در ژورنالیسم این شیوه را می بینیم، گفت: نکتهای که باید توجه داشت این است که هر موضوع اصلی تحقیقاتی مستلزم سازوکار خاص خود است، چرا که هر تحقیق، خاص و منحصر به فرد است.
استاد فلسفه دانشگاه تافتس یادآور شد: مشکل و مسئله بعدی در مورد نگارش یک اثر به درک کنونی و فعلی از مسائل و مفاهیم باز میگردد. هر موضوعی که مورد بررسی قرار میگیرد ممکن است به لحاط تاریخی حاوی مفاهیمی باشد که درک کنونی ما از آنها تغییر کرده باشد.
وی ادامه داد: همچنین موضوع دیگر در ارتباط با موضوع تحقیق به انتخاب و اهمیت یک موضوع بازمیگردد. بطور حتم هر گروه از مردم مسئله و موضوع خود را به عنوان موضوعات اصلی و مهم جلوه میدهند و معتقدند که مسائل و موضوعات آنها حائز اهمیت هستند.
این فیلسوف ریاضیات و زبان معاصر در پایان تصریح کرد: اینکه چرا موضوعی انتخاب میشود و مورد بررسی قرار میگیرد و چرا محقق و دانشمندی موضوعی را انتخاب میکند نوعی نمایش دغدغهها و علایق او نیز به حساب میآید.
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