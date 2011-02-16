ارتباط مجمع جهانی اهل بیت با 120 کشور/ کمبود روحانی مسلط به زبان خارجی

حجت الاسلام محمدحسن اختری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت مجمع در مورد ایرانیان خارج از کشور گفت: مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر اساس مأموریت جهانی خود با همه شیعیان و پیروان اهل بیت در کشورهای مختلف ارتباط دارد.



وی افزود: با توجه به اقبال و علاقه ای که به دین و معنویت و ارتباط با خدا در جهان به وجود آمده و نسبت به اسلام گرایش بسیار زیادی وجود دارد و تعداد مشرفان به دین مبین اسلام روز به روز افزایش پیدا می کند؛ امروزه پیروان اهل بیت(ع) در همه کشورهای دنیا چه شیعیان مهاجر و چه بومی وجود دارند.



اختری بر حمایت و پشتیبانی از مراکز دینی شیعیان و پیروان اهل بیت در جهان تأکید کرد و گفت: مجمع در امور دینی- فرهنگی و ترویج و نشر معارف قرآن و اهل بیت با تألیف یا ترجمه کتاب، انتشار مجله و تولید نرم افزار و تهیه فیلمهای مختلف و... تلاش می کند تمام مسلمانان و پیروان اهل البیت را از نظر فکری و معنوی و فرهنگی و علمی حمایت و تغذیه فکری کند.



وی به حمایتهای معنوی و مادی مجمع در مورد مراکز دینی مسلمانان در نقاط مختلف جهان اشاره کرد و افزود: این مجمع در راستای پشتیبانی برای ایجاد مراکز و مؤسسات دینی اعم از مسجد، حسینیه، کتابخانه و گاهی درمانگاه و مدرسه فعالیت دارد.

حجت الاسلام اختری به برنامه های مجمع جهانی اهل بیت در مورد ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود: ایرانیان در کشورهای مختلف به ویژه در اروپا همیشه محور فعالیتهای دینی هستند و شیعیان و پیروان اهل بیت با آنها ارتباطات خوبی دارند البته در برخی نقاط جهان شیعیان کشورهای مختلف مراکز مجزا دارند اما در برخی نقاط شیعیان کشورهای مختلف مراکز مشترک دارند.



وی با اشاره به وجود مرکز امام علی(ع) در چند نقطه اروپا از همکاری مجمع جهانی اهل بیت با این مراکز خبر داد و گفت: اولین تلاش ما این است که شیعیان و پیروان اهل بیت(ع) برای اجرای برنامه های خود محلی به عنوان مرکز دینی و یا مسجد و حسینیه داشته باشند و بیشترین حمایت ما از مراکز دینی شیعیان و پیروان اهل بیت، حمایتهای فرهنگی و معنوی است و هرگونه اقلام فرهنگی مثل کتاب و... در اختیار این مراکز قرار می گیرد.

حجت الاسلام اختری به محدودیت بودجه مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای خرید زمین و یا ساخت مراکز دینی اشاره کرد وگفت: خانواده ایرانیان مقیم خارج از کشور برای فرزندانشان بسیار نگرانند و مراکز فعلی به قدر کافی در خارج برای ایرانیان وجود ندارد و حتی مدرسه ایرانی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیست و در برخی نقاط این مدارس تنها برای کارمندان دولت است و ما مدرسه و حتی مسجد و یا مرکزی که ایرانانیان و غیرایرانیان را پوشش دهد، در بسیاری از نقاط جهان نداریم.

وی افزود: متأسفانه به دلیل بالا بودن هزینه خرید و احداث مرکز و یا مؤسسه ، مجمع جهانی اهل بیت(ع)از نظر مالی محدودیت دارد و ما به دوستان ایرانی و غیرایرانی اعلام کرده ایم که اگر بتوانند برای ایجاد مرکز و مؤسسه مبلغی را جمع کنند، ما نیز به آنها می توانیم کمی کمک کنیم. البته در بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه ساخت مسجد با گنبد و گلدسته نمی دهند اما می شود مراکز دینی و فرهنگی ایجاد کرد و ما پشتیبانی می کنیم.



رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر ضرورت ورود دولت در حمایت مادی و معنوی از ایرانیان مقیم خارج تآکید کرد و گفت: الان برای برخی نقاط جهان خانه فرهنگ ایرانی با حمایت دولت در حال ساخت یا خریداری است اما هنوز احساس نیاز وجود دارد.

وی از تولید کتب مناسب به زبانهای مختلف برای استفاده در مراکز دینی شیعیان خبر داد و با اشاره به همکاری مجمع جهانی با نهادهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حوزه علمیه قم در حمایت از مبلغان و نمایندگان روحانی تأکید کرد: تا آنجا که ممکن است نماینده ای از سوی مجمع به مراکز دینی در جهان نمی فرستیم اما از روحانیون فعال در این زمینه حمایت معنوی و فرهنگی می شود.



حجت الاسلام اختری با اشاره به کمبود نیروی متخصص روحانی آشنا به زبان خارجی تأکید کرد: روحانیون اعزامی اولا باید با نوع زندگی در خارج و وضعیت بین المللی آشنا و حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشند تا بتوانند ارتباط برقرار کنند چون بسیاری از فرزندان ایرانیان خارج از کشور زبان فارسی خوب نمی دانند لذا روحانیون اعزامی باید به یک زبان آشنا باشند.



وی افزود: الحمدلله روحانیون و مبلغان ما از نظر علمی قوی هستند اما روحانیونی که به زندگی در خارج از کشور آشنایی داشته باشند و یا با یک زبان زنده دنیا مسلط باشند کم هستند؛ البته اخیرا دفتر تبلیغات قم جهت تقویت نیروی متخصص و مسلط به زبان برنامه ای را دنبال می کند.



وی از ارتباط مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیش از 120 کشور خبر داد و گفت: در بسیاری از این کشورها پیروان اهل بیت(ع) دارای مرکز دینی هستند و حتی نیروهای بومی به طور رسمی مجوز فعالیت دارند و ما نیز با آنها مرتبط هستیم.

وی ایجاد یک مرکز دینی برای ایرانیان و پیروان اهل بیت را اولویت مهم مجمع خواند و افزود: شیعیان و پیروان اهل بیت برای بیان مباحث و شعائر دینی نیاز به مرکزی به عنوان مسجد، حسینیه و یا مؤسسه فرهنگی با مجوز رسمی و قانونی دارند.



حجت الاسلام اختری در پایان از آمادگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای دریافت کمکهای نقدی جهت ایجاد مراکز دینی و اسلامی در جهان خبر داد و گفت: امروز در دنیا نیاز به تبلیغ زیاد است و مردم جهان تشنه فراگیری معارف اسلامی و دینی هستند به گونه ای که جوانان زیادی در پی شناخت اسلام و تشرف به این دین مبین هستند که اینها نیازمند کتب اعتقادی و دینی به زبانهای مختلف هستند و اگر مؤمنان و خیرین می خواهند در امر اشاعه دین اسلام مشارکت کنند می توانند ما را در این امر یاری دهند.