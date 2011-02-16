داماش - مس رفسنجان بازی بزرگ هفته/ آلومینیوم میهمان شاگردان فیروز کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روزهای جمعه هفته جاری و شنبه هفته آینده با برگزاری 14 دیدار در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که دیدار داماش گیلان و مس رفسنجان مهمترین بازی گروه "الف" و هفته شانزدهم محسوب می‌شود.

داماش صدرنشین این گروه در ورزشگاه خانگی به فکر کسب پیروزی در این دیدار حساس است تا ضمن حفظ جایگاه، فاصله‌اش با تیم‌های تعقیب کننده را افزایش دهد. مس رفسنجان هم در صورت برتری در این بازی مهم حتی شانس صعود به صدر جدول را دارد.

مقاومت سپاسی شیراز شنبه در حالی میزبان تربیت یزد است که آخرین دیدار این گروه را برگزار می‌کند و می‌تواند با اطلاع از سایر نتایج و آرامش بیشتر مقابل تیم یزدی به میدان برود. دیدار تیم‌های نفت مسجد سلیمان با کاوه تهران و ماشین سازی تبریز با همیاری اراک هم از دیگر دیدارهای حساس این گروه در بالا و پائین جدول است.

در حالیکه ایرانجوان بوشهر و گسترش فولاد تبریز مهمترین بازی این گروه "ب" را برگزار می‌کنند، آلومینیوم هرمزگان روز شنبه در اهواز میهمان استقلال این شهر است. بازی مس سرچشمه با سپیدرود رشت بازی می‌کند و برق هم در شیراز میزبان ابومسلم مشهد است.

برنامه کامل هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی گروه‌های دو گانه این مسابقات به شرح زیر است:

گروه الف:

جمعه 29/11/89

* داماش گیلان - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه عضدی رشت

* گل گهر سیرجان - اتکا گلستان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر

* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نفت

* ماشین سازی تبریز - همیاری اراک، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد

* شهرداری بندرعباس - پیام مشهد، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* فولاد نطنز - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه منوچهری نطنز

شنبه 30/11/89

* مقاومت سپاسی شیراز - تربیت یزد، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

جدول رده‌بندی گروه الف:

1- داماش گیلان 26 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- مقاومت سپاسی شیراز 26 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- مس رفسنجان 24 امتیاز

3- کاوه تهران 22 امتیاز

4- گل گهر سیرجان 21 امتیاز - تفاضل گل 23+ (یک بازی کمتر)

5- نفت مسجد سلیمان 21 امتیاز - تفاضل گل صفر

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13- همیاری اراک 17 امتیاز

14- اتکا گلستان 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

گروه ب:

جمعه 29/11/89

* فولاد یزد - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

* ایرانجوان بوشهر - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* مس سرچشمه - سپیدرود رشت، ساعت 14، ورزشگاه زینلی سرچشمه

* شیرین فراز کرمانشاه - داماش دورود، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* صنعت ساری - پیام مخابرات فارس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری

* برق شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

شنبه 30/11/89

* استقلال اهواز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده‌بندی گروه ب:

1- آلومینیوم هرمزگان 30 امتیاز

2- مس سرچشمه کرمان 27 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- ابومسلم مشهد 27 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- ایرانجوان بوشهر 25 امتیاز - تفاضل گل 7+

5- گسترش فولادتبریز 25 امتیاز - تفاضل گل 1-

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13- صنعت ساری 16 امتیاز

14- سپیدرودرشت 12 امتیاز