کشاورزان طبسی قادر به پرداخت هزینه برق موتورهای آب نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، با توجه به اجرای قانون مهم و اساسی هدفمند کردن یارانه‌ ها که در راستای اجرای عدالت اجتماعی تاثیر بسزا و بسیار قابل ‌توجهی دارد، یارانه انرژی‌ هایی همچون سوخت، برق و آب هدفمند شده و نرخ آن آزاد شد.

به ‌دنبال توزیع قبوض برق و احتساب هزینه مربوطه بدون اعمال یارانه، جمعی از کشاورزان شهرستان طبس که دارای موتور چاه آب بودند، برای اعلام مشکلات خود به فرمانداری شهرستان طبس رفته و طی جلسه‌ ای با فرماندار، خواستار پیگیری برای رفع یا حداقل بهبود این مشکل شدند.

شرایط آب ‌و هوایی طبس برای کشاورزی خاص و منحصر به ‌فرد است

یکی از کشاورزان در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس با اشاره به وضعیت آب و هوایی گرم شهرستان طبس و عمق بالای اکثر چاه‌ها اظهار داشت: با هدفمند شدن یارانه‌ ها، نرخ محاسبه برق برای کشاورزان، از هر کیلووات 13 ریال به هر کیلووات 120 ریال افزایش یافته که در کنار EC بالای 5 هزار بیش از 95 درصد از چاه‌های طبس و عملکرد نسبتا نامطلوب محصولات کشاورزی در شهرستان، کشاورزان قادر به پرداخت هزینه برق موتور چاه آب کشاورزی خود نیستند.

وی خاطرنشان کرد: هزینه برق مصرفی کشاورزان حدود 10 برابر افزایش یافته و علاوه بر این قیمت سوخت، کود و دیگر نهاده ‌های کشاورزی نیز گران شده در صورتی که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هیچ افزایشی پیدا نکرده است که این موضوع باعث تحمیل فشارهای کمرشکن اقتصادی بر کشاورزان طبس و احتمالا برخی از مناطق دیگر کشور شده است.

با ادامه روال موجود موتورهای آب به تدریج خاموش خواهد شد

یکی دیگر از کشاورزان بیان داشت: کشاورز درخت و نهال خود را همچون فرزند خود می‌ داند و به هر نحوی که شده برای حفظ آن تلاش کرده و سرمایه خود را برای این منظور صرف می‌کند اما با این وجود، با توجه به چند برابر شدن هزینه برق موتور چاه آب، کشاورزان به زودی برای پرداخت این هزینه دچار مشکل شده و در آینده نزدیک موتورهای آب یکی یکی خاموش خواهد شد.

پیگیری مشکل از طریق نماینده

وی یادآور شد: مشکل افزایش هزینه برق مربوط به موتور چاه آب را با محمدکریم عابدی، نماینده مردم شهرهای طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده ‌ایم که وی برای انعکاس این مشکل به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری موضوع قول مساعدت داد.

تشکیل کارگروه برای بررسی دقیق و فوری موضوع

این کشاورز طبسی ادامه داد: از فرماندار شهرستان طبس هم تشکر می ‌کنیم که با اختصاص وقت مناسب به درددل کشاورزان طبسی توجه کرده و برای بررسی بهتر و سریع‌تر موضوع، کارگروهی متشکل از بخشداری مرکزی، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره امور برق و جمعی از کشاورزان طبس تشکیل داد.

این کشاورز طبسی گفت: فرماندار طبس از عدم قطع برق موتور چاه آب کشاورزان تا تعیین تکلیف این موضوع خبر داد.

وام 10 میلیونی دردی از کشاورزان دوا نمی ‌کند

یک کشاورز دیگر هم با اشاره به اعطای تسهیلات 100 میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد به کشاورزان در ازای آزاد شدن نرخ برق عنوان کرد: این تسهیلات دردی را از کشاورزان دوا نمی‌کند و کشاورزان با درآمد موجود به طور قطع برای بازپرداخت اقساط این تسهیلات دچار مشکل خواهند شد.

وی یادآور شد: پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه، رئیس‌جمهور در صحبت با مردم برای تغییر در این طرح در بخش‌هایی که دچار مشکلات احتمالی شوند قول مساعدت دادند که با توجه به ایجاد مشکلات عدیده برای کشاورزان در نتیجه اجرای این طرح، درخواست اتخاذ تصمیم لازم در این زمینه را داریم.

بیکاری احتمالی 6 هزار نفر در صورت عدم چاره‌ اندیشی

این کشاورز تصریح کرد: اگر احتمالا نرخ برق موتور چاه آب برای کشاورزان به همین شکل محاسبه شده و این مشکل حل نشود، موتورهای آب به تدریج خاموش شده و در نهایت با بیکار شدن حدود 6 هزار نفر قشر بهره‌بردار بخش کشاورزی، مشکلات جبران‌ناپذیری گریبانگیر شهرستان طبس خواهد شد.

تلاشهای خبرنگار مهر در طبس برای پیگیری موضوع از مسئولان شرکت برق و جهاد کشاورزی ادامه دارد.