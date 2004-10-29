روساي دانشگاه ها در گفت و گو با "مهر" : وضعيت نامناسب بودجه ، پژوهش و آموزش را مختل مي كند

رئيس دانشگاه بو علي سينا همدان

برخي سازمان ها از بودجه هاي هنگفت پژوهشي برخوردارند

اما دانشگاه ها مجبور به راكد گذاشتن طرح هاي پژوهشي مي شوند



رئيس دانشگاه همدان ضمن نگراني از كمبود بودجه در دانشگاه بوعلي سينا همدان، مشكل بودجه هاي پژوهشي را در كشور توزيع نامناسب آن دانست .

دكتر منصور غلامي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت : دانشگاه همدان با كمبود شديد بودجه مواجه است و اين موضوع را رسما به سازمان مديريت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرده ايم. كمبود بودجه در دانشگاه همدان شرايط نامناسبي در زمينه هاي آموزشي و به خصوص پژوهشي ايجاد خواهد كرد .

وي تصريح كرد: عدم تخصيص بودجه مصوب دانشگاه در سال گذشته و عدم پرداخت مبالغ توافق شده بين دانشگاه و سازمان مديريت سبب شده است كه فشار كبمود بودجه بيش از پيش احساس شود و اميدواريم به يك نحوي اين بودجه هاي معوقه به دانشگاه همدان پرداخت شود .

رئيس دانشگاه بوعلي سينا همدان افزود : البته از درآمدهاي اختصاصي دانشگاه در صدد جبران كمبودهاي بودجه برمي آييم، اما ميزان هزينه هاي موجود قابل مقايسه با درآمدها نيست. در سه سال گذشته قراردادهاي پژوهشي دانشگاه همدان رشد چشمگيري داشت و كل درآمدهاي دانشگاه همدان در طول سه سال گذشته 300 درصد افزايش يافت. اما هزينه توسعه كمي و كيفي دانشگاه همدان بيش از اين درآمدها است و با توجه به كمبود بودجه اي كه در سال جاري با آن مواجه هستيم كاهش فعاليت هاي پژوهشي قابل پيش بيني است.

وزارت خانه ها و سازمان هايي هستند كه پس از پايان يافتن سال هنوز 2 ميليارد از بودجه پژوهشي آنها باقي مانده است ولي دانشگاه ها براي 100 ميليون تومان طرح هاي پژوهشي را راكد مي گذارند

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عضو هيئت علمي دانشگاه بو علي سينا همدان در ادامه تصريح كرد: در كشور مشكل بودجه پژوهشي نداريم مشكل توزيع بودجه هاي پژوهشي داريم. سازمان ها بايد بودجه هاي پژوهشي را در اختيار دانشگاه ها قرار دهند تا دانشگاه ها به فعاليت هاي پژوهشي پرداخته و نتايج آنها در صنايع و سازمان هاي مختلف به صورت عملي مورد استفاده قرار گيرد اما عدم هماهنگي در توزيع بودجه هاي پژوهشي سبب شده است برخي سازمان ها و وزارت خانه ها از بودجه هاي پژوهشي هنگفتي بهره ببرند

وي افزود : وزارتخانه ها و سازمان هايي هستند كه پس از پايان يافتن سال هنوز 2 ميليارد از بودجه پژوهشي آنها باقي مانده است ولي دانشگاه ها جهت هزينه كردن 100 ميليون تومان در طرح هاي پژوهشي خود با مشكل مواجه هستند و مجبورند پروژه ها و طرح هاي علمي را راكد بگذارند .

رئيس دانشگاه بيرجند:

وضع بودجه دانشگاه بيرجند نسبت به سال گذشته بدتر شده است

رشد بودجه دانشگاه ها حتي با افزايش دستمزد كارمندان و اعضاي هيئت علمي متناسب نيست

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دكتر محمدرضا آقا ابراهيم در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: رشد بودجه جاري دانشگاه هاي كشور مناسب با ساير هزينه ها نيست و دانشگاه ها با كمبود اعتبارات روبرو هستند. حتي رشد بودجه دانشگاه ها متناسب با افزايش دستمزد كارمندان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها نيست

وي تصريح كرد: متاسفانه با توجه به اين كه دانشگاه بيرجند از مركز كشور و صنايع عمده دور است، قراردادهاي پژوهشي كه با اين دانشگاه منعقد مي شود بسيار محدود و غيرقابل ذكر است. عمده ترين درآمد دانشگاه بيرجند از طريق هزينه ثبت نام دانشجويان نوبت دوم برآورده مي شود .

رئيس دانشگاه اروميه :

كمبود بودجه در دانشگاه ها ، نرخ مقالات و پژوهش هاي علمي را كاهش مي دهد

رئيس دانشگاه اروميه كاهش تعداد مقالات و پژوهش هاي علمي را در اثر كمبود بودجه هاي دانشگاه هاي كشور قابل پيش بيني دانست .

دكتر گودرز صادقي رئيس دانشگاه اروميه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: وضعيت بودجه دانشگاه هاي كشور در سال جديد بدتر شده است. در حالي كه رشد هزينه ها نزديك 20 درصد است، بودجه هاي دانشگاهي 5/8 درصد افزايش يافته است .

وي افزود: در سال هاي گذشته از طريق برگزاري دوره هاي فراگير مقداري از كمبود بودجه دانشگاه را برطرف كرده ايم. دانشگاه از اين طريق توانسته است بيش از 400 ميليون تومان كسب درآمد كند ولي اين ميزان درآمد در برابر هزينه هاي دانشگاهي مقدار بسيار كمي است .

در دانشگاه اروميه تا سال 81 رشد قابل توجهي در زمينه افزايش مقاله و پژوهش داشتيم اما با كمبود بودجه هاي دانشگاه سال به سال اين روند كاهش پيدا كرده است و در صورت ادامه اين روند كمتر هم مي شود

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رئيس دانشگاه اروميه تصريح كرد : بودجه هايي هم كه از طريق قراردادهاي پژوهشي عايد دانشگاه مي شود صرف همان پژوهش ها و پروژه هاي تحقيقاتي مي شود و درآمد خاصي براي دانشگاه محسوب نمي شوند. در دانشگاه اروميه با شركت مخابرات براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي قراردادهايي منعقد ساخته ايم كه به ازاي هر پروژه 5/1 ميليون تومان از طرف شركت مخابرات به دانشگاه پرداخته مي شود كه اين ميزان بودجه نيز صرف هزينه هاي تحقيقاتي و پرسنلي تحقيق مي شود

دكتر گودرز صادقي با اشاره مجدد به كمبود بودجه در دانشگاه ها، كاهش نرخ پژوهش و تعداد مقالات را قابل پيش بيني خواند و افزود : بخشي از مقالات به سبب سياست هاي تشويقي دانشگاه صورت مي گرفته است و هم اكنون تعدادي از محققان سال گذشته پاداش خود را دريافت نكرده اند كه عدم پرداخت به موقع پاداش ها تاثير منفي بر روي محققان خواهد گذاشت. در دانشگاه اروميه تا سال 81 رشد قابل توجهي در زمينه افزايش مقاله و پژوهش داشتيم اما با كمبود بودجه هاي دانشگاه سال به سال اين روند كاهش پيدا مي كند .

رئيس دانشگاه خواجه نصير طوسي :

مشكل بودجه كمر دانشگاه ها را خواهد شكست

رئيس دانشگاه خواجه نصير طوسي گفت : وضعيت نامناسب اعتبارات و بودجه هاي دانشگاه هاي كشور، ادامه فعاليت هاي آموزشي، عمراني و پژوهشي دانشگاه ها را مختل مي كند .

دكتر علي خاكي صديق در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود : بودجه هاي دانشگاه ها كشور نسبت به هزينه هاي موجود بسيار نامناسب است و اين مشكل بودجه وضعيت دانشگاه هاي كشور را در ادامه فعاليت هاي دانشگاهي دچار مشكل كرده است .

كمبود بودجه دانشگاه ها بر روي فعاليت هاي آموزشي اثر منفي مي گذارد و بخش پژوهشي نيز كه اكنون با علاقه اساتيد و دانشجويان رشد بسيار شاخصي دارد در دراز مدت دچار مشكل خواهد شد

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وي تصريح كرد: با توجه به اين كه در سال هاي قبل چندان در بخش مديريت فعاليت نداشتم، نمي دانم بودجه امسال نسبت به سال هاي گذشته تا چه ميزان تغيير كرده است اما وضعيت در سال جاري اسفناك است و در ارتباط با خدمات انساني و دانشجويي و كيفيت آموزش دچار مشكل شده ايم. به همين جهت مجلس شوراي اسلامي نيز پي گير اين كمبود اعتبارات است