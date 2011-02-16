  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۱۱

لیالی به مهر خبرداد:

مشکل ویزای حج عمره حل شد/ آغاز پروازها از روز پنجشنبه

مشکل ویزای حج عمره حل شد/ آغاز پروازها از روز پنجشنبه

رئیس سازمان حج و زیارت از صدور ویزای حجاج برای حج عمره امسال در کنسولگری عربستان مستقر در تهران و مشهد خبر داد و افزود: پرواز حجاج از روز پنجشنبه آغاز می شود.

علی لیالی که برای هماهنگی پرواز عمره گذاران ایرانی به عربستان سفر کرده در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور ویزای حجاج ایرانی در کنسولگری عربستان مستقر در شهرهای مشهد و تهران خبر داد و افزود: مشکل ویزا برطرف شد و حجاج نگران نباشند.

وی افزود: از پنجشنبه هفته جاری پروازها به سمت مکه و مدینه آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این سعد القرشی رئیس کمیته حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرده بود ورود نخستین گروه از عمره گزاران به عربستان سعودی به سبب تاخیر وزارت حج این کشور در تمدید مجوز فعالیت شرکتهای فعال در زمینه عمره تا اوایل ماه ربیع الثانی به تاخیر افتاده است.
 
 
کد مطلب 1254661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها