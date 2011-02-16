مشکل ویزای حج عمره حل شد/ آغاز پروازها از روز پنجشنبه

علی لیالی که برای هماهنگی پرواز عمره گذاران ایرانی به عربستان سفر کرده در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور ویزای حجاج ایرانی در کنسولگری عربستان مستقر در شهرهای مشهد و تهران خبر داد و افزود: مشکل ویزا برطرف شد و حجاج نگران نباشند.

وی افزود: از پنجشنبه هفته جاری پروازها به سمت مکه و مدینه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این سعد القرشی رئیس کمیته حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرده بود ورود نخستین گروه از عمره گزاران به عربستان سعودی به سبب تاخیر وزارت حج این کشور در تمدید مجوز فعالیت شرکتهای فعال در زمینه عمره تا اوایل ماه ربیع الثانی به تاخیر افتاده است.



