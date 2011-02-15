دیگر وقت پاسخ به درخواست دیرین مردم در محاکمه سران دیروزی فتنه رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق با صدور بیانیه ای خواستار اقدام قاطع قوه قضاییه در برخورد با موسوی و کروبی شد متن کامل این بیانیه به شرح زیر است

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ(مائده/33)

سزاى کسانى که با [دوستداران‏] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

"گوش های خودتان را باز کنید من همان طوری که با شاه عمل کردم و هم ملت ما همان طوری که با محمدرضا عمل کرد، با اشخاصی که بخواهند فساد ایجاد کنند، با اشخاصی که بخواهند تشنج ایجاد کنند، با اشخاصی که می خواهند صف آرایی کنند در مقابل دادستانی، در مقابل مجلس، در مقابل ارگان های دیگر من همان خواهم کرد که با محمدرضا کردم"

امام خمینی ( رحمت ا... علیه)

اکنون در حالی وارد سی و سومین بهار انقلاب اسلامی شده ایم که شاهد رویش جوانه های این انقلاب در سایر بلاد مسلمین هستیم.لبنان، عراق، مصر، تونس تنها بخشی از گواهان این مدعا هستند که پیام آزادگی و مقاومت در مقابل طاغوت و استکبار انقلاب اسلامی را به درستی شنیده و درک نموده اند. امروز موج عظیم بیداری اسلامی در سر تا سر بلاد اسلامی حاکم شده است.

چه کنیم که عده ای افراد مغلوب هوی و هوسهای نفسانی و گرفتار ظلمات درونی نمی توانند این خروش بیداری مبعث از انقلاب اسلامی را بشنوند. چه کنیم که برخی از عوامل دشمن مستکبر همیشه در کمین نظام اسلامی دیده بر حقایق عالم بسته اند. خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ. چه کنیم که فتنه گران دیروز و آشوب طلبان و محاربان امروز حقایق وقایع را به گونه ای دیگر تفسیر نموده و سعی در مصادره نهضت بیداری اسلامی به نفع مطامع پوچ و باطل خویش دارند. یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ .

کسانی که سال گذشته فتنه ای بی سابقه در مصاف با نظام اسلامی تدارک دیده و به راه انداختند، کسانی که نشاط انتخابات88 را با نادانی خویش به هیجان مبدل کرده و سپس با طرح ادعای دروغین و دیکته شده ی دشمنان مغضوب مردم، تغلب در انتخابات را مطرح کرده و با لگدمال نمودن قوانین، آشوب و اغتشاش جشن حضور چهل ملیونی مردم را به تلخی کشاندند، کسانی که چرخ پیشرفت کشور را با منفعت طلبی خویش کُند کرده و موجبات کشته و مجروح شدن بسیاری از هموطنان مسلمانمان را فراهم آوردند و راه را برای ترور دانشمندان هسته ای مان توسط مزدوران اسرائیل و آمریکا هموار نمودند؛ امروز همانهایی هستند که بیست و پنج بهمن را به روز اغتشاش و آشوب تبدیل کرده و اصرار خویش در ادامه ی مسیر غلط و دشمن شادکن دیروزی را نشان می دهند.

جای تعجب نیست از اینکه این دشمنان امروزی انقلاب نتوانستند کثرت جمعیت و ندای مردمی شرکت کنندگان در 9 دی88، 22بهمن88، 14 خرداد89، 9دی89، 22بهمن89 و هزاران تجمع کوچک و بزرگ در جای جای میهن اسلامی را بشنوند.به راستی چه باید کرد تا این دو و سایر همراهانشان صدای تنفر و بیزاری و اعلام برائت ملت از آنان را بشنوند؟

آیا جز این نیست که اینان از فضای رأفت اسلامی سوء استفاده کرده اند؟ مگر غیر از این است که هزاران شکایت مردمی از سران فتنه به دستگاه قضایی کشور ارسال شد و مسئولین دستگاه قضایی به خاطر برخی مصالح از محاکمه ی سران فتنه بازایستادند؟ به راستی چرا باید عرصه برای تاخت و تاز این دشمنان نظام اسلامی گشوده باشد؟ و چرا عده ای بی گناه از مردم کشور و مأمورین انتظامی و نیروهای فداکار بسیجی تاوان ندانم کاری ها ، آشوب گری ها و اغتشاشات این دو را بدهند؟ مسئول خون های به ناحق ریخته شده و جبران خسارت های مادی و معنوی بوجود آمده از اغتشاشات و آشوب های سال گذشته و 25بهمن امسال کیست؟

این را نیز ناگفته نگذاریم عملکرد دستگاه های مسئول در تعلل و برخورد با این دو متهم فرصت طلب و ایجاد هزینه ای دیگر برای مردم و نظام اسلامی و نیز عملکرد نیروی انتظامی در فتنه سال گذشته و اغتشاش دیروز درعدم برخورد جدی و شایسته با آشوب گران برای ما محل سؤال و ابهام است؟

ریاست محترم قوه قضائیه؛ دیگر وقت آن رسیده است که به درخواست دیرین مردم در محاکمه ی سران دیروزی فتنه و دشمنان امروزی حکومت اسلامی جامه ی عمل پوشیده و هزاران صفحه مدرک و مستندات موجود در محکومیت این دو را به دادگاه عدل اسلامی عرضه نمایید.

حضرت آیت ا... آملی لاریجانی؛ شما در عملکرد گذشته تان نشان داده اید که بر اجرای دقیق قانون و بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی اصرار دارید و به طور قاطع با خاطیان برخورد نموده اید. اکنون زمان آن فرا رسیده است برخورد عدالت محور و بدون اغماض از اتهامات این دو متهم بزرگ خسارات بی شمار مادی و معنوی به حکومت اسلامی را عملی کنید.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن محکومیت اقدامات آشوب طلبانه ی دو معاند نظام اسلامی و دیگر محاربان در ایجاد و شکل گیری برخی ناآرامی ها ی بیست و پنجم بهمن ماه از دستگاههای مسئول به وی‍‍‍ژه نیروی انتظامی و قوه ی قضائیه خواستار است با دو متهم اصلی و مسببان این حادثه و سایر آشوب گران برخوردی فوری ، قاطع و مطابق قانون گردد. به نظر می رسد برخی خواص خاموش و دارای موضعی مبهم نیز اکنون خط و ربط خویش را به صورت دقیق واضح از این معاندین جدا نمایند.

امید است تا با اقدام جدی و سریع قوه ی قضائیه مانع از فوران خشم انقلابی مردم در برخورد با این دو دست نشانده عوامل استکبار بشود.زیرا این همان مصداق لبیک به ندای امام راحل و مجاهد کبیر قرن است که فرمودند: "و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند".

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق( علیه السلام)