منصور گلناری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به مشکل توزیع مطبوعات در این استان اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکل دیرینه مطبوعات اصفهان در امر توزیع و پیگیریهای جامعه مطبوعاتی به ویژه خانه مطبوعات و خبرنگاران استان، شهرداری اصفهان با تخصیص زمین به زودی کلنگ اولین مرکز توزیع مکانیزه مطبوعات را به زمین خواهد زد.

وی با اشاره به زمان آغاز اجرای طرح احداث مرکز توزیع مکانیزه مطبوعات کشور در اصفهان، اظهار داشت: طی بازدید مسئولان مطبوعات از زمین مورد نظر اعلام شد در اسفندماه سال جاری مراسم کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث این مجتمع برگزار می‌شود.

دبیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان ضمن ابراز خشنودی از تحقق آرزوی دیرینه جامعه مطبوعات بیان داشت: امید است با همکاری و همت بلند شهرداری اصفهان این مرکز در آینده تبدیل به مجتمع مطبوعاتی شود که در آن برای اموری همچون موزه، نمایشگاه، کتابخانه تخصصی، امور فنی و طراحی و جلسات پیش بینی لازم صورت پذیرد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان نیز در این ارتباط گفت: با تاکید و حضور شهردار اصفهان، از چند محل بازدید شد که در نهایت محل فعلی را برای احداث مرکز توزیع در نظر گرفتیم و با توجه به نظر مساعد بازدید کنندگان، به زودی این طرح اجرایی خواهد شد.

اصغر آذربایجانی تصریح کرد: با توجه به تاکید شهردار اصفهان امیدواریم فاز اول این مرکز همزمان با روز خبرنگار در سال آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.