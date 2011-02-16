مرگ تدریجی کثرتگرایی دینی و فرهنگی در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین اظهارات سران اروپایی در رابطه با کثرتگرایی فرهنگی در جامعه اروپا رئیس جمهور فرانسه به جریان حمله علیه سیاستی که به معنای عدم ترویج هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر است ملحق شد.

وی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: اگر وارد فرانسه می‌شوید، پذیرفته‌اید که در جامعه واحد و یا جامعه ملی ادغام شوید. همچنین شما به‌عنوان فردی که این کشور را برای زندگی انتخاب کرده این را نمی‌خواهید که با این مسئله رو به رو شوید که در فرانسه پذیرفته نیستید. ما تا کنون بسیار نگران هویت فردی بوده‌ایم که وارد کشور می‌شود.

یک هفته پیش از آن دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت که براساس نظریه کثرت‌گرایی ما فرهنگهای مختلف را ترغیب کرده‌ایم که در کنار یکدیگر و در جریان رایج جامعه زندگی کنند، اما این امر به فقدان هویت ملی در بریتانیا منتهی شده و عده‌ای را به سمت ایدئولوژی افراط‌گرایی سوق داده است.

آنگلا مرکل نیز همچون رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا که از نظر گرایشهای سیاسی راست میانه محسوب می‌شود در ماه اکتبر گفته بود که تلاشها در جهت کثرتگرایی فرهنگی در کشور وی کاملاً با شکست رو به رو شده است.

این اظهارات به دنبال هفته‌ها بحث و مناقشه بر سر کتابی صورت گرفت که مؤلف آن عضو سابق بانک مرکزی آلمان بود و در این کتاب گفته شده بود که مهاجران به‌ویژه مسلمانان کشور آلمان را کودن تر می‌کنند.

اگت وویزین جامعه‌شناس و محقق مهاجرت در فرانسه و بریتانیا گفت: اظهاراتی چون اظهارات سارکوزی بخشی از روند عمومی اروپا به سمت افزایش گفتمان مهاجرت است که علت اصلی آن بحران اقتصادی تلقی می‌شود.

تحلیلگران اظهار می‌دارند که این بحران اقبال نسل جدید از رهبران راستگرای سیاسی را که در سراسر این قاره ریشه گرفته گسترش داده‌اند. احزاب راستگرای اروپا در حال حاضر از اعضای احزاب راستگرای افراطی در دولت دانمارک و هلند حمایت می‌کنند. آنها همچنین در پارلمانهای ایتالیا، اتریش، بلغارستان، مجارستان، لیتوانی، اسلواکی و سوئد دارای کرسی هستند.

در سراسر اروپا احزاب راست افراطی با سوء‌استفاده و تبلیغات منفی علیه مهاجران مسلمانان و مشکل جلوه دادن ادغام اقلیت مسلمان در جامعه غربی رأی‌های بسیاری برای خود به دست آورده‌اند.

به رغم کاهش ورود مهاجران غیرقانونی به اروپا، احزاب راست افراطی همچنین ستادهایی علیه در اختیار داشتن کرسی‌های پارلمانی از سوی مهاجران در اتریش، مجارستان، بلغارستان و لتونی تشکیل داده‌اند.

وجود مشکل درجامعه اروپا غیرقابل تردید است، اما مسئله اصلی اینجا است که نمی‌توان گفت به علت وجود این مشکلات کثرتگرایی فرهنگی با شکست رو به رو شده است، بلکه وضعیت موجود در نتیجه کاربرد و اعمال نادرست تکثرگرایی است که مشکلات کنونی را رقم زده است.

اظهارات سران کشورهای اروپایی در رابطه با کثرت گرایی فرهنگی موجب می‌شود که چند نکته را در رابطه با این سیاست مورد تأمل قرار دهیم. کثرتگرایی فرهنگی علت مشکل نیست بلکه علت تبعات اعمال سیاستهای ضعیف است. این اظهارات با هدف تبعیض علیه سایر گروهها صورت نگرفته بلکه آنها خواستار حمایت از ارزشها بوده‌اند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران این بحث را مرتبط به دین یا فرهنگ خاصی نمی‌دانند بلکه هدف اصلی آن را افراط‌گرایانی تلقی می‌کنند که از دین برای دنبال کردن هدف اصلی خود که آن برخورد میان تمدنها است استفاده می‌کنند.

کثرت‌گرایی فرهنگی در میان به انزوا راندن اقلیتها و ادغام آنها به خطر افتاده است و روند مرگ تدریجی خود را در کشورهای اروپایی طی می‌کند. سیاست کثرتگرایی فرهنگی زمانی مؤثر واقع می‌شد که دولتها به واقع خواستار ادغام مهاجران در جامعه بوده و مهاجران به پذیرش آن به عنوان یک حقیقت فرهنگی جدید تمایل نشان می‌دادند. در گذشته این سیاست در برخی جوامع مؤثر واقع شده بود اما درحال حاضر درباره همان جوامع نیز این شرایط صدق نمی‌کند.

بسیاری از این سران کشورهای اروپایی که کثرت‌گرایی فرهنگی را مورد حمله قرار داده‌اند خواستار ادغام بیشتر گروههای فرهنگی و دینی هستند اما در عین حال می‌خواهند شاهد مرگ کثرت‌گرایی فرهنگی باشند که این امر یک تناقض آشکار است، درحالی که آنها باید مشکلات مرتبط به فعالیت افراط‌گرایان واصول و ارزشهایی را که تبلیغ می‌کنند حل کنند.