حمید ابراهیمی، تهیه‌کننده تله تئاتر "دیوانگان متفکر" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 60 قسمت 10 دقیقه‌ای بر مبنای طنزهای کارل والنتین نویسنده آلمانی تهیه شده است. این اثر به مسائل اجتماعی و زندگی انسان‌ها می‌پردازد. علیرضا کوشک جلالی علاوه بر کارگردانی هنری این اثر، ترجمه و نویسندگی متون هم برعهده داشته و آنها را ایرانیزه کرده است.

وی در ادامه افزود: در مجموعه طنزهای کارل والنتین رضا بابک، زهره مجابی، رویا میرعلمی و رضا مولایی بازیگران ثابت هستند و 40 بازیگر هم به صورت میهمان به ایفای نقش‌ می‌پردازند. این مجموعه به سفارش گروه فیلم و نمایش شبکه چهار برای ایام نوروز تهیه و پخش می‌شود.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب متن‌های طنز کارل والنتین توضیح داد: به نظرم متن‌های این اثر جذابیت لازم را برای مخاطبان خواهند داشت و حدود پنج سال است که روی متن‌های کار می‌کنم. طراحی دکور و لباس این اثر بر عهده ایرج رامین‌فر است و علی مختارزاده هم کارگردانی تلویزیونی بر عهده دارد. دکورهای این تله تئاتر زده شده و تاکنون هشت قسمت هم ضبط شده است و تصویربرداری ادامه دارد.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از طراح گریم: نریمان محتشم، صدابردار: شهباززاده، تصویربرداران: شامل تافته، مسعود عزیزی و پویا، نورپرداز: لطیف‌پور.