به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برگزاری رقابتهای بین المللی جودو چند سالی است از سوی مسئولان فدراسیون به دست فراموشی سپرده شده، دانشگاه آزاد طی روزهای اول و دوم اسفندماه دهمین دوره رقابتهای بین المللی خود را برگزار خوهد کرد.

این مسابقات طی روزهای اول و دوم اسفندماه در سالن بانوان مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. برای حضور در این مسابقات تاکنون تیم های از ارمنستان، امارات، پاکستان، گرجستان، سوریه و تیم جامعه البغداد از عراق اعلام آمادگی کرده اند.

جودوکاران مناطق شانزدهگانه دانشگاه آزاد نیز در این مسابقات شرکت خواهند کرد. دانشگاه آزاد در تلاش است این مسابقات را در سالن بانوان مجموعه ورزشی آزادی برگزار کند.