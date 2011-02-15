گزارش نجار از حوادث 25بهمن در جلسه کمیسیون امنیت ملی/ دو نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مهندس نجار وزیر کشور و معاونین وی در جلسه کمیسیون حضور یافتند و ابتدا گزارشی از روند کار فتنه گران در روز 25 بهمن ارائه کردند.

جلالی با اشاره به گزارش وزیر کشور گفت: برای تجمع و فتنه گری در روز 25 بهمن طراحی هایی را انجام داده بودند که با هوشیاری مردم و حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه و حضور به موقع و تدابیر نیروهای امنیتی و انتظامی این توطئه نیز همانند گذشته خنثی شد.

کاظم جلالی گفت: بر اساس گزارش وزیر کشور منافقین در این ماجرا به عنوان سرباز پیاده نظام جریان فتنه عمل کرده است . همچنین فضای مجازی با امکانات استکبار جهت فضاسازی فعال کردند. همچنین عناصر معاند و فریب خورده را آموزش خط دهی کردند. آمریکا و انگلیس به شکل رسمی اعلام حمایت کردند و متاسفانه امیدواری که سران فتنه ایجاد کردند با صدور اعلامیه ها و سخنرانی ها و مواضع تند همه برای این توطئه مقدمات را فراهم کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: تلاش توطئه اخیر آنان این بود که بر اساس گزارش وزیر کشور فراخوانی در زمان پیک ترافیک تهران انجام شد و اقدامات مزبوحانه ای انجام دادند ولی همه این اقدامات منتهی به تجمعات با جمع های اندک در برخی نقاط مرکزی تهران همراه بود که با هوشیاری مردم و نیروهای انتظامی خنثی شد.

وی افزود: وزیر کشور از شهادت دو تن خبر داد و در این ماجرا چند تن از نیروهای مردمی و انقلابی با تیر مجروح و دو نفر به شهادت رسیدند. بررسی ها کاملا نشان می دهد که این تیراندازی توسط عناصر خودفروخته انجام شد و اینها بدنبال پروژه نخ نما شده کشته سازی بودند.

جلالی گفت: امروز که انعکاس صدای انقلاب اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا شنیده می شود آمریکا و صهیونیسم بدنبال انتقام گیری از انقلاب اسلامی ایران هستند و به زعم خود بدنبال سیلی زدن به نظام اسلامی هستند.

جلالی گفت: استکبار می داند که مصر کلید فتح بزرگ اسلامی است و موفقیت های بسیاری را بدنبال خواهد داشت.

وی گفت: جریان شارلاتانیزم و ضد انقلاب که دیروز شعار نه غزه و نه لبنان می دادند امروز علیرغم حمایت قاطع ملت از مردم مصر و تونس در راهپیمایی سترگ 22 بهمن بحث مضحک حمایتشان از مردم مصر و تونس را مطرح می کنند.

وی در پایان گفت: انتظار آن است که دستگاه قضایی در برخورد با عوامل و سران اصلی فتنه به وظیفه ذاتی خود عمل کند.