سند چشم انداز شهرستانها باید قابلیت اجرایی پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای کمیته راهبردی تدوین کننده سند چشم انداز شهرستان اردکان اظهار داشت: مسئولان با تدوین مطلوب چشم‌ انداز، طرح‌ های این سند مهم را قابلیت اجرایی ببخشند تا توسعه متوازن و پایدار و طی مسیر قله ‌های ترقی آسانتر باشد.

وی با طرح سئوالاتی در مورد منابع اطلاعات و آمار ارائه شده، تخصص افراد حاضر در کمیته‌ های مختلف کمیته راهبردی تدوین ‌کننده و سوابق آنها از اقدامات انجام شده توسط این کمیته قدردانی کرد اما در عین حال افزود: از پاسخهای ارائه شده در این زمینه قانع نشدم.

تابش تاکید کرد: اجرای مطلوب و تاثیرگذار تدوین سند چشم ‌انداز شهرستان اردکان در گرو کار سنجیده علمی و استفاده از تخصص‌های مرتبط و کسب دیدگاه‌های افراد صاحب ‌نظر است.

وی همچنین تاکید کرد: مسئولان از نگاه تک ‌بعدی به ظرفیت‌ های شهرستانی پرهیز کنند و برای پیشرفت و توسعه همه ظرفیت ‌ها را در نظر بگیرند.

تابش اظهار داشت: شهرستانی نظیر اردکان از پتانسیل ‌ها و ظرفیت ‌های بالایی در بخش‌ های مختلف نظیر صنعت، گردشگری، صنایع دستی و ... داراست و اگر نگاه‌ ها تنها به یک سمت معطوف شود،‌ به طور قطع از ظرفیت‌ های این شهرستان به طور کامل بهره ‌برداری نخواهد شد.

وی با تشریح پتانسیل‌ های این شهرستان در زمینه‌های مختلف، بر جامع ‌نگری و پرهیز از نگاه تک‌ بعدی به این ظرفیت ‌ها از سوی مسئولان تاکید کرد.