به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم منتخب نیروهای مسلح که قرار بود در مسابقات آلمان شرکت کنند به دلیل صادر نشدن روادید از حضور در این مسابقات بازماندند. آرش میراسماعیلی و محمدرضا حاج یوسف‌زاده نیز با روادید فرانسه در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

میراسماعیلی و حاج یوسف‌زاده دو قرار بود دو هفته قبل به مسابقات "گراند اسلم" پاریس اعزام شوند که با وجود دریافت روادید، به دلیل مشکلات مالی فرصت حضور در این مسابقات را از دست دادند. این دو قرار است فردا شب ابتدا راهی پاریس شده و پس به دوسلدورف بروند.

براساس برنامه، این دو بامداد فردا پنجشنبه ابتدا راهی آمستردام هلند شده و سپس به پاریس خواهند رفت. بعد از توقفی چند ساعته نیز پاریس را به مقصد دوسلدورف ترک می‌کنند. میراسماعیلی روز شنبه 30 بهمن ماه در وزن 66- کیلوگرم این مسابقات به میدان خواهد رفت.