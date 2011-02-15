پسماندهای ویژه ساختمانهای پزشکان ساماندهی می شود

عباس زارع با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: تا کنون مطبهای پزشکی با اختلاط پسماندهای ویژه و عادی خود باعث بروز مشکلات و معضلات بهداشتی فراوانی می شدند که می توان به انتقال و دفع و دفن غیر بهداشتی و جداسازی توسط افراد و استفاده مجدد در صنایع بازیافتی اشاره کرد.

این مسئول با اشاره به آموزش پرسنل این مراکز در خصوص چگونگی جداسازی پسماندهای ویژه و عادی خاطر نشان کرد: این نوع پسماندها در سطل و نایلونهای زرد رنگ جمع آوری و طی زمانبندی مشخص توسط ماشین آلات مکانیزه به مرکز دفن بهداشتی پسماندهای ویژه انتقال و امحا می شوند.

وی یادآورشد: این مهم در صورتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که تمامی عوامل و پزشکان محترم در این مراکز همکاری لازم را داشته باشند تا بتوان به سلامت بیشتر و بهتر شهروندان کمک کرد.