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۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۵۶

مرور آثار رخشان بني اعتماد در هفته فيلم فروغ

مرور آثار رخشان بني اعتماد در هفته فيلم فروغ

فيلم هاي رخشان بني اعتماد فيلمساز و مستند ساز برجسته كشورمان در هفته فيلم فروغ بروي پرده مي رود .

به گزارش خبرنگار هنري" مهر "  تا كنون فيلم هاي مستند " تمركز " ، " زير پوست شهر " ، و" اين فيلم رو به كي نشون ميدين " ازآثار برگزيده رخشان بني اعتماد در هفته فيلم فروغ به نمايش در آمده است . 
همچنين روز چهار شنبه اول مردادماه فيلم " آخرين ديدار با ايران دفتري" و روز جمعه فيلم مستند " روزگار ما "در ساعت 16.30 به روي پرده سالن نمايش خانه هنرمندان مي رود .

رخشان بني اعتماد فعاليت حرفه اي خود را با ساخت مستند هاي اجتماعي آغاز كرد و پس از ورود به عرصه سينماي بلند داستاني همچنان از ساخت آثار مستند اجتماعي دور نشده است . نگاه واقع بينانه او به اجتماع در فيلم هايش همواره مورد ستايش علاقمندان سينما و صاحب نظران بوده است .
هفته فيلم فروغ از از 28 تير ماه تا 3 مرداد ماه در محل خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود .

کد مطلب 12547

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