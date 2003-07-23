مرور آثار رخشان بني اعتماد در هفته فيلم فروغ

به گزارش خبرنگار هنري" مهر " تا كنون فيلم هاي مستند " تمركز " ، " زير پوست شهر " ، و" اين فيلم رو به كي نشون ميدين " ازآثار برگزيده رخشان بني اعتماد در هفته فيلم فروغ به نمايش در آمده است .

همچنين روز چهار شنبه اول مردادماه فيلم " آخرين ديدار با ايران دفتري" و روز جمعه فيلم مستند " روزگار ما "در ساعت 16.30 به روي پرده سالن نمايش خانه هنرمندان مي رود .

رخشان بني اعتماد فعاليت حرفه اي خود را با ساخت مستند هاي اجتماعي آغاز كرد و پس از ورود به عرصه سينماي بلند داستاني همچنان از ساخت آثار مستند اجتماعي دور نشده است . نگاه واقع بينانه او به اجتماع در فيلم هايش همواره مورد ستايش علاقمندان سينما و صاحب نظران بوده است .

هفته فيلم فروغ از از 28 تير ماه تا 3 مرداد ماه در محل خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود .

