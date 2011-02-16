ترجمه قرآن به زبان بنگالی و روسی/ ترجمه فاخر به 10 سال زمان نیاز دارد

حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی درحال حاضر ترجمه قرآن به زبانهای بنگالی، رواندا، روسی، ژاپنی و پشتو را در دست انجام دارد که هنوز به چاپ نرسیده است، برخی از این ترجمه ها در نیمه های کار، برخی از نیمه گذشته و برخی نیز در مراحل بازبینی نهایی هستند.

وی افزود: مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی که از سال 1373 به همت سازمان اوقاف و امور خیریه و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده تا کنون قرآن را به شش زبان انگلیسی، فرانسه، ترکی استانبولی، ترکی آذری، اسپانیایی و چینی ترجمه و عرضه کرده است. از این تعداد تا کنون 5 ترجمه موفق به اخذ جایزه جهانی کتاب سال شده است.

حجت الاسلام نقدی با تأکید بر اینکه اصولا ترجمه قرآن کار ساده ای نیست و دست کم 10 سال به منظور ارائه یک اثر فاخر زمان نیاز دارد، گفت: استقبال از ترجمه های انجام شده از سوی این مرکز در سطح جهان می تواند نشانه ای برای مقبول بودن آنها باشد. از سوی دیگر ترجمه قرآن به زبانهایی که قبلا هم ترجمۀ آنها ارائه شده کار دشوارتری محسوب می شود چرا که باید ضرورت انجام این ترجمه نسبت به ترجمه‌های پیشین کاملاً احساس شود و برجسته بودن ترجمه جدید نسبت به ترجمه های قبلی مورد تأکید قرار گیرد.

وی اظهار داشت: قرآنهای ترجمه شده به زبانهای خارجی توسط این مرکز در کشورهای مرتبط با زبان چاپ شده و در همان منطقه نیز توزیع می شوند.

وی با اشاره به اینکه زبان در هر دوره 20 تا 30 ساله، تطور پیدا می کند گفت: برای مثال 30 سال پیش در ادبیات فارسی از کلماتی چون چالش و رویکرد استفاده نمی شد، اما امروز واژگان جدیدی به زبان فارسی اضافه شده و نیاز برای به روز شدن ترجمه‌ها نسبت به این اصطلاحات بیشتر احساس می‌شود. قدمت برخی ترجمه های صورت گرفته از قرآن به قریب 400 سال می رسد، متأسفانه اولین ترجمه‌های قرآن به خاطر جنگ با اسلام و قرآن از سوی برخی کشیشهای متعصب مسیحی انجام شده است.

حجت الاسلام نقدی تصریح کرد: مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی در نخستین گام خود تلاش کرده تمام ترجمه های چاپ شده از قرآن در سراسر جهان را گردآوری و مورد ارزیابی قرار دهد تا نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی کند؛ در آرشیو این مرکز هم اکنون بیش 5 هزار و 500 جلد ترجمه قرآن به 142 زبان وجود دارد ، به طوری که از یک زبان ممکن است تا 200 ترجمه مختلف هم وجود داشته باشد.

هدف نهایی مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی ارائه‌ ترجمه‌های‌ گویا،‌ روان و به دور از تحریف قرآن مجید، به زبانهای زنده دنیا برای میلیونها انسان مشتاقی است که می خواهند به زبان خود حقایق و معارف اسلا‌می را به‌طور مستقیم از کانون وحی درک کنند، به‌گونه‌ای که مناقشات فرقه‌ای و مذهبی در آن راه نیابد و ترجمه‌ها خالی از هرگونه تعصب و شائبه‌ مذهبی باشد.