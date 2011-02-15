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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

درخواست اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تنظیم منشور حج

درخواست اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تنظیم منشور حج

اعضای کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تنظیم منشور، نظام جامع و چشم‌انداز حج بر اساس دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سید علی قاضی‌عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در جلسه کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، تربیتی و عبادی حج و مشکلات پیش‌روی سازمان حج و زیارت و حوزه نمایندگی در حج را ارائه کرد.

در این جلسه پس از بررسی این گزارش اعضا خواستار تنظیم منشور، نظام جامع و چشم‌انداز حج بر اساس دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب شدند.

 همچنین مقرر شد در جلسه آتی بنا به پیشنهاد نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی سهم و نقش دستگاههای فرهنگی دخیل در حوزه حج و زیارت مشخص شده و هماهنگی وهمکار‌های لازم برای تحقق آرمان‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در موضوع حج انجام شود. 
 

کد مطلب 1254704

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