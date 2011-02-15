درخواست اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تنظیم منشور حج

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سید علی قاضی‌عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در جلسه کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، تربیتی و عبادی حج و مشکلات پیش‌روی سازمان حج و زیارت و حوزه نمایندگی در حج را ارائه کرد.

در این جلسه پس از بررسی این گزارش اعضا خواستار تنظیم منشور، نظام جامع و چشم‌انداز حج بر اساس دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب شدند.

همچنین مقرر شد در جلسه آتی بنا به پیشنهاد نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی سهم و نقش دستگاههای فرهنگی دخیل در حوزه حج و زیارت مشخص شده و هماهنگی وهمکار‌های لازم برای تحقق آرمان‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در موضوع حج انجام شود.

