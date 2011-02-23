  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بخشش قسمتی از اموال شخصی، هرچند کوچک و به ظاهر ناچیز، اگر در راه خدا و برای رضای یگانه خالق هستی باشد برکات مادی و معنوی بسیاری بدنبال خواهد داشت، در واقع هر بخشش کوچکی از جانب ما، بخشش بزرگتری را از سوی خداوند متعال درپی دارد.

 آیه روز:

 الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ .

کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏کنند، سپس در پى آنچه انفاق کرده‏اند، منّت و آزارى روا نمى‏دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان (محفوظ) است‏، و بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نمى‏شوند.

سوره بقره، آیه 262

حدیث امروز:

امام صادق (ع):

ألمُومنُ مَن طابَ مَکسَبُهُ، أنفَقَ الفَضلَ مِن مالِهِ وَ أمسَکَ الفَضلَ مِن کَلامِهِ.

مومن کسی است که درآمدش پاک و حلال باشد ... زیادی مالش را انفاق کرده و زیادی کلامش را نگه می دارد.

کافی، ج2 ، ص235

کد مطلب 1254720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها