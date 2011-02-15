آموزش در ارتقای سطح توانایی افکار عمومی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم السادات سیادت جو ظهر امروز در حاشیه افتتاحیه طرح سلمان و شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از آنجا که در استان نوپای البرز برای رسیدن به توسعه یافتگی، نیاز به مدیران خلاق و پویا احساس می شود، با اجرایی شدن این طرح ها می توان به تحقق این امر دراستان امیدوار بود.

وی افزود: طرح سلمان، به بحث درخصوص بصیرت، آموزش و فرهنگسازی و... معطوف است که مدیران عالی و میانی در 40 ساعت آموزش نه سرفصل را آموزش دیده و پس از گذراندن دوره های تخصصی به آنان گواهینامه اعطا خواهد شد.

میوه آموزش، دیررس ترین میوه خلقت

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرز در ادامه خاطر نشان کرد:‌ جامعه فرهنگی ما محدود به حفضیات نمی شود بلکه مدیران عالی خود باید دارای تفکر و اندیشه شوند.

وی گفت: سرمایه گذاری در بحث آموزش، منجر به توسعه و پیشرفت دستگاه اجرایی و در نهایت توسعه کشور اسلامی مان خواهد شد.

سیادت جو افزود: سه منبع هویتی مردمی که شامل ملی، مذهبی ویادگیری است به عنوان منشور ملی یاد می شود که این سه منبع، پاسخگوی تمام نیازهای افراد جامعه است.

وی همچنین استان البرز را استانی نوپا برای توسعه یافتگی در زمینه های مختلف خواند و اظهار داشت: با خلاقیت و کارآفرینی می توان این استان را در حد بالایی ارتقاء داد.

مدیران، آموزش را سربار دستگاه خود ندانند

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری البرزخطاب به مدیران دستگاههای اجرایی گفت: مدیران اجرایی نباید آموزش را سربار مجموعه خود بدانند در این راستا با توجه به اینکه آموزش و توانایی نیروی انسانی امری مهم به شمار می رود باید با ارتقاء آموزش مدیران عالی و میانی شاهد توسعه یافتگی استان باشیم.

وی افزود: مدیران پس از گذراندن دوره های آموزشی ملزمند گزارش عملکرد شش ماهه خود را ارائه کرده تا بواسطه آن ارزیابی از آن دستگاه صورت گیرد.

سیادت جو خاطر نشان کرد: با اتمام ارزیابی سالیانه جشن توانمند سازی نیروهای انسانی در سطح استان برگزار خواهد شد.