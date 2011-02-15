به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد حسین شریفی ظهر سه شنبه در جلسه گزارش دستاوردهای و توانمندی‌های موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی (ره) که در سالن جلسات این موسسه برگزار شد با اشاره به اینکه فعالیت اصلی موسسه امام خمینی‌(ره) بر روی بحث آموزش است، بیان داشت: هر چهار روز یکبار یک کتاب جدید و تولیدی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی‌(ره) ‌به چاپ می‌رسد.



وی اظهار داشت: در حال حاضر موسسه امام خمینی‌(ره) دارای 14 گروه آموزشی و پژوهشی در سه مقطع کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری است و طلاب متقاضی حتماَ باید سطح یک حوزه یا پایه 6 را گذرانده باشند.



شریفی با اشاره به اینکه در سال جاری دو هزار 800 متقاضی دوره کار‌شناسی در موسسه امام خمینی (ره) شرکت کردند، اضافه کرد: با توجه به این استقبال بی‌نظیر موسسه تنها ظرفیت 200 نفر شرکت کننده و متقاضی را دارد و این امر حاکی از ظرفیت علمی موسسه است.



وی ادامه داد: ‌ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دارای یک صد نفر عضو هیئت علمی در هر دو بخش آموزش و پژوهش است و در هر ترم 270 استاد برجسته مشغول تدریس در این موسسه هستند که بخش عمده کار‌ها و فعالیت‌ها پژوهشی است.



معاون پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بیان داشت: ‌ دوره کارورزی تحقیق از ابتکارات این موسسه است و این امر می‌تواند در مراکز حوزوی و دانشگاه‌های کشور به عنوان الگو مطرح شود.



وی اظهار داشت: 120 مهارت پژوهشی در این موسسه آموزش داده می‌شود که به صورت هفتگی در مقطع کار‌شناسی است و این مهارت‌ها در مقطع کار‌شناسی ارشد بر روی یک موضوع پژوهشی متمرکز می‌شود و حاصل کار هم باید یک مقاله علمی پژوهشی باشد.



شریفی اضافه کرد: تاسیس کارگروه پژوهشی، کاری دیگری در گروه پژوهش‌های موسسه امام خمینی (ره‌) است که موسسه دارای 26 کارگروه پژوهشی با 150 فارغ‌التحصیل که 20 درصد آن‌ها خارج از موسسه هستند.



وی با اشاره به اینکه تا کنون پنج سال از تاسیس کار گروه پژوهشی می‌گذرد گفت: در کارگروه پژوهشی هفت نفر عضو در یک موضوع خاص متمرکز می‌شوند و تمام موضوعات عمده آن را استخراج می‌کنند و متناسب با آن اولویت بندی صورت می‌گیرد که ارتباطلات، اسلام‌شناسی، ‌اخلاق کاربردی، دانشنامه مشروطه 12 جلدی، فلسفه عرفان، کارگروه معرفت‌شناسی و تاریخ اثنی عشری از جمله کارگروهای پژوهشی است.



