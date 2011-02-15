خشم یمنی ها ادامه دارد/ "عبدالله صالح" دفترنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی اعلام کردند که دانشجویان یمنی توانستند حلقه طرفداران"علی عبدالله صالح" در برابر دانشگاه صنعا را بشکنند و به سوی میدان "السبعین" که کاخ ریاست جمهوری مصر در آن قرار دارد، حرکت کنند.

این شاهدان افزودند: مخالفان فقط توانستند تا یک کیلومتری میدان حرکت کنند و نیروهای امنیتی مانع ادامه تحرک آنها شدند. در همین نقطه تظاهرات کنندگان طرفدار عبدالله صالح با مخالفان که تعداد آنها بیش از سه هزار نفر بود، درگیر شدند.

شاهدان مذکور با اشاره به مجروح شدن تعداد زیادی در درگیری های امروز افزودند: صدها دانشجو توانستند که از حریم محوطه دانشگاه عبور کنند طرفداران رئیس جمهور یمن که از دوشنبه مانع تظاهرات کنندگان شده بودند را به کنار بزنند.

تظاهرات کنندگان مخالف"علی عبدالله صالح" با شکستن مانع امنیتی، شعارهایی با مضمون "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند" سر دادند.

تلاشهای مایوسانه رئیس جمهور یمن

"علی عبدالله صالح" تصمیم گرفته که در دفترش در کاخ ریاست جمهوری با مردم دیدار حضوری داشته باشد تا خواسته های آنها را از نزدیک بررسی کند.

در بیانیه ریاست جمهوری یمن آمده است: رئیس جمهور تصمیم گرفته که در دفترش میزبان گروهای مختلف یمنی از جمله احزاب و سازمانها از همه استانهای یمن برای استماع نظرات آنها باشد.

بیانیه مذکور ادامه داد: این اقدام در راستای برقراری روابط قوی و محکم میان رئیس جمهوری با توده مردم اتخاذ شده است.

بیانیه مذکور ادامه داد: امید می رود که این گام موثری برای آشتی ملی و تقویت صفوف مردم در برابر چالشهای پیش روی یمن و گروههایی که خواستار ثبات کشور نیستند، باشد.

این بیانیه تاکید کرد: در دیدارهای رو در رو همه موضوعات و رخدادها بررسی و به دیدگاه ها و افکاری که به نفع کشور است گوش فرا داده خواهد شد.