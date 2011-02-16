حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیمش پیش از دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از اینکه در 3-4 هفته گذشته امتیاز مدنظرمان را کسب نکردیم، با پیروزی برابر تیم همدان ضمن رسیدن به جایگاه بهتر در جدول رده‌بندی لیگ، از نظر روحی-روانی هم به شرایط بهتری رسیده‌ایم و آماده دیدار با استقلال هستیم.

وی با بیان اینکه پاس همدان را تیم همدان می‌داند نه پاس و پیروزی برابر آن تیم کار ساده‌ای نبود، تصریح کرد: در آن دیدار بازیکنان ما به خوبی از فرصت‌های بدست آمده استفاده کردند ‌و توپ‌هایمان به گل تبدیل شد. البته آنها اگر بیشتر دقت می‌کردند گل‌‌‌های بیشتری را هم می‌توانستیم به ثمر برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه اگر بخواهیم پیشینه تیم بزرگی مانند پاس را به این تیم همدانی مرتبط بدانیم، جایگاهش این نیست که در حال حاضر در آن قرار گرفته و خاطرنشان کرد: البته از قبل قابل پیش بینی بود این تیم با بی‌توجهی که به آن می‌شود متاسفانه یک روز سقوط خواهد کرد. آرزو می‌کنم یک روز این تیم را یک روز دوباره به تهران باز گردانند.

وی در ادامه در مورد دیدار حساسش برابر استقلال افزود: استقلال با تیمی که در نیم فصل نخست برابر آن قرار گرفتیم، تیمی متفاوت‌تر بوده و در جایگاهی به مراتب بهتر قرار گرفته است. آنها در هفته‌های اخیر نتایج خوبی را برابر استیل آذین و پیکان کسب کرده‌اند و در این دیدار برای رسیدن به صدر‌ جدول تلاش می‌کنند، به همین دلیل کار آسانی برابر آنها پیش رو نداریم.

فرکی ادامه داد: هدفمان ابتدا ارائه بازی قابل قبول مقابل این تیم است و پس از آن صددرصد به فکر کسب امتیاز در این دیدار مهم هستیم. البته طبیعی است استقلال نام بزرگ، بازیکنان مطرح و هواداران زیادی دارد که ما آنها را نداریم اما برابر این تیم دست و پا بسته نبوده و اگر بدشانس نباشیم، حتی امیدوار به کسب امتیاز در این دیدار هستیم.

وی با تاکید بر اینکه گرچه امروز کمتر صبحتی در مورد انتقال تیم به اراک مطرح می‌‍شود اما بیان بحث آن در مقطعی به تیم نفت ضررهای زیادی وارد کرد، اظهار داشت: باید با توجه به تجربه ناموفق انتقال تیم‌های پیکان، پاس و صبا، برای انتقال تیم‌های دیگر با کارشانسی بیشتر اقدام کرد تا نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با بیان اینکه شرایط جدول به نحوی است که با یک برد و باخت تیم‌ها صعود و سقوط می‌کنند، تاکید کرد: برای بقا در لیگ برتر ناامید نیستیم و هدف اصلی‌مان حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر است، گرچه تلاشمان را برای رسیدن به جایگاه بهتر هم انجام می‌‎دهیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد نهایی نشدن قرارداد کرش با فدراسیون فوتبال افزود: گرچه فوتبال ایران از حضور کرش سود می‌برد اما به نظرم ایشان از حضور در کنار تیم ملی ما بیشتر سود برد. دیروز شنیدم وی کاندیدای مربیگری در تیم ملی عربستان شده است. اگر این اتفاق بیافتد مشخص می‌شود همه کارهای وی با حساب و کتاب بوده و از اعتبار ایران برای آینده کاری‌اش استفاده می‌کند.

فرکی در پایان گفت: من با انتخاب مربی خارجی برای تیم ملی موافقم، گرچه منکر ارزش‌های مربیان ایرانی نمی‌شوم اما در این مقطع انتخاب مربی خارجی برای تیم ملی بهتر است و بازیکنان ایرانی با مربی خارجی بهتر کار می‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و نفت تهران در هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.