ارسال 3 هزار اثر به دبیرخانه چهارمین طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جانجانی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به میزان استقبال شرکت کنندکان از این طرح، بیان داشت: نزدیک به سه هزار اثر به دبیرخانه چهارمین طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب ارسال شده است.



وی در ادامه افزود: تعداد بسیار شرکت کنندگان، نشانگر توجه و اعتماد شرکت کنندگان به رادیو معارف است و چنین توجه و استقبالی در نوع خود کم نظیر است.



دبیر چهارمین طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب با اشاره به تحلیل آماری شرکت کنندگان در چهارمین طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب اظهار داشت: 71 درصد شرکت کنندگان را آقایان و 29 درصد باقی مانده را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، ‌ همچنین بالا‌ترین آمار شرکت کنندگان را دانشجویان با 34 درصد تشکیل به خود اختصاص داده‌اند.



جانجانی در ادامه بیان داشت: همچنین در چهارمین طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب دانش آموزان 19 درصد، طلاب 15 درصد و و مابقی درصد شرکت کنندگان مربوط به سایر مشاغل بوده است به علاوه شهرهای تهران، اصفهان و قم بیشترین و ایلام کمترین شرکت کنندگان را دارا هستند.



وی تأکید کرد: در بین موضوعات اعلام شده موضوعات «کربلا آنگونه که بود» و «یزید 2011» از توجه بیشتری برخوردار بوده و بیشترین آثار در بخش وبلاگ را به خود اختصاص داده است.



دبیر چهارمین جشنواره طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب تصریح کرد: داوران در بخش‌های مختلف کار خود را آغاز کرده‌اند و همایش اختتامیه چهارمین طرح وبلاگ نویسی بوی سیب، پنج شنبه پنجم اسفندماه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.



لازم به ذکر است سفر به کربلای معلی، تربت پاک کربلا به همراه قطعاتی از سنگ و کاشی حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)، کمک هزینه سفر به سوریه و مشهد مقدس و ده‌ها جایزه ویژه فرهنگی، جوایز این دوره از طرح ملی وبلاگ نویسی بوی سیب است.

