فولاد مبارکه اصفهان در جمع 100 شرکت برتر کشور اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، همایش معرفی 100 شرکت برتر ایران با حضور وزیر صنایع و معادن، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران صنعتی کشور در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این همایش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان رتبه اول در گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص داد و لوح تقدیر این همایش به محمد مسعود سمیعینژاد، مدیر عامل این شرکت، اهدا شد.
بر اساس این گزارش، سیزدهمین دوره ارزیابی 100 شرکت برتر کشور و معرفی 300 شرکت بزرگ صنعتی بر اساس شاخصهای رشد فروش، رشد دارایی، رشد اشتغالزایی، سودآوری و صادرات مورد ارزیابی قرار گرفت و شرکت فولاد مبارکه علاوه بر کسب رتبه اول در گروه فلزات اساسی در بخش سود آوری جزو پنج شرکت اول کشور قرار گرفت و از نظر بالاترین ارزش بازار نیز در رتبه دوم کشور قرار گرفت.
هدف از تدوین فهرست 100 شرکت برتر کشور در راستای شفافسازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکتهای ایرانی و رتبهبندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی است که در این خصوص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به دلیل تاثیرگذاری در اقتصاد ملی و شفافسازی فضای کسب و کار به عنوان شرکت پیشرو و پیشتاز در صدر شرکتهای برتر در گروه فلزات اساسی قرار گرفت.
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