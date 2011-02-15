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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

فولاد مبارکه اصفهان در جمع 100 شرکت برتر کشور اول شد

فولاد مبارکه اصفهان در جمع 100 شرکت برتر کشور اول شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نخستین شرکت در جمع 100 شرکت برتر کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، همایش معرفی 100 شرکت برتر ایران با حضور وزیر صنایع و معادن، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران صنعتی کشور در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این همایش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان رتبه اول در گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص داد و لوح تقدیر این همایش به محمد مسعود سمیعی‌نژاد، مدیر عامل این شرکت، اهدا شد.

بر اساس این گزارش، سیزدهمین دوره ارزیابی 100 شرکت برتر کشور و معرفی 300 شرکت بزرگ صنعتی بر اساس شاخص‌های رشد فروش، رشد دارایی، رشد اشتغال‌زایی، سود‌آوری و صادرات مورد ارزیابی قرار گرفت و شرکت فولاد مبارکه علاوه بر کسب رتبه اول در گروه فلزات اساسی در بخش سود آوری جزو پنج شرکت اول کشور قرار گرفت و از نظر بالاترین ارزش بازار نیز در رتبه دوم کشور قرار گرفت.

هدف از تدوین فهرست 100 شرکت برتر کشور در راستای شفاف‌سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و رتبه‌بندی آنها از نظر میزان تاثیر‌گذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی است که در این خصوص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به دلیل تاثیر‌گذاری در اقتصاد ملی و شفاف‌سازی فضای کسب و کار به عنوان شرکت پیشرو و پیشتاز در صدر شرکت‌های برتر در گروه فلزات اساسی قرار گرفت.

کد مطلب 1254768

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