ارائه درخواست ایجاد بانکهای ‎غیر دولتی تعاون به بانک مرکزی

محمد عباسی در گفتگو با مهر درباره اقدامات به عمل آمده در زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز برای عملیاتی شدن طرح های اشتغال زایی و همچنین توانمندسازی کارجویان، گفت: رئیس جمهور در زمان افتتاح صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در مرداد ماه امسال بیان داشت که همه بانکها باید به این جریان کمک کنند.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون جهت کمک به تعاونی ها ایجاد شده است ولی این به آن معنی نیست که بقیه بانکها خودشان را کنار بکشند و از ظرفیت آنها در اشتغال زایی و همچنین توسعه تعاونی ها استفاده نشود، اظهار داشت: در این خصوص بارها با مسئولان بانک ها گفتگو شده است.

عباسی ادامه داد: قالب تعاون یک موضوع اساسی و از ارکان مهم اقتصاد کشور است و اسامی افراد پالایش شده ای که ثبت نام خود را در سایت وزارت تعاون تکمیل کرده اند به استانداران ارائه می شود.

وی خاطر نشان کرد: حال ممکن است استانداران در کارگروه های اشتغال زایی استان ها بررسی هایی را در این زمینه انجام دهند و از این طریق تقاضاها را بین بانک های سطح استان ها توزیع کنند تا بتوان از ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها استفاده کرد.

وزیر تعاون همچنین در این خصوص که آیا در بخش تعاون برای ایجاد بانکهای جدید دستور کاری وجود دارد؟ گفت: این موضوع در مورد توسعه و گسترش حضور تعاونی ها در فعالیت های مالی و اعتباری در قالب غیردولتی دنبال می شود.

به گفته عباسی، بانکهای غیردولتی با سرمایه های مردمی می توانند در حوزه تعاون ایجاد و فعال شوند. اخیرا نیز برای ایجاد شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه بخش تعاون برنامه ریزی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه به این ترتیب بانک سرمایه گذاری در داخل تعاونی ها به صورت غیردولتی و با همکاری بانک توسعه تعاون ایجاد شده است، بیان داشت: هم اکنون در بانک مرکزی نیز تعدادی تقاضا برای ایجاد بانک های غیردولتی برای تعاونی ها وجود دارد و مطرح شده که در صورت نهایی شدن، آنها نیز به مجموعه ظرفیت اعتباردهی بخش تعاون اضافه می شوند.