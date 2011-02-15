40 هزار منبع علوم عقلی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد ابوترابی ظهر سهشنبه در نشست خبری گزارش دستاوردهای و توانمندیهای موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) که در سالن جلسات این موسسه برگزار شد بیان داشت: دایره المعارف زبان مشترک همه انسانها با اعتقادهای مختلف است.
وی با اشاره به اینکه معارف اسلامی مستندانه بر بنیان قوی عقلی و تحلیلهای قابل قبول عقل و خرد بنا نهاده شده است اظهار داشت: یکی از بهترین بنیانهای فکری اسلام و تشیع دایره المعارف نویسی است و این امر سبب فراهم آمدن سر نخها برای یک محقق میشود.
رئیس مرکز دایره المعارف علوم عقلی اضافه کرد: تا کنون 40 هزار منبع علوم عقلی توسط این مرکز شناسایی و 25 هزار کتاب علوم عقلی تنظیم شده است که به صورت کتاب و نرم افزار ارائه خواهد شد.
وی بیان داشت: در فرهنگنامه علوم عقلی تمام تعریفها جمع آوری میشود ولی در دیگر فرهنگ نامهها تنها یک تعریف انتخاب و جمع آوری میشود.
دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم پنج هزار نفر دانشجو دارد
رئیس دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی قم نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: این دانشگاه دارای یک هزار و 14 دانشجو متمرکز و نیمه حضوری است و همچنین چهار هزار متقاضی به صورت آزاد در این مجموعه وجود دارد که به طور کلی پنج هزار نفر دانشجو رسمی و آزاد در رشتههای معارف اسلام، تاریخ اسلام و کلام اسلام در این مجموعه مشغول تحصیل هستند.
حسین قلعه بهمنی بیان داشت: در دوره معارف اسلامی 200 نفر دانشجو غیر ایرانی در اردیبهشت ماه سال جاری جذب میشوند که این کار برای اولین بار در کشور از طریق آزمون در 11 کشور دنیا برگزار میشود.
وی هدف از این کار را آموزش دانشجویان از مکان و کشورهای مختلف دانست و افزود: هدف و تلاش اینست که در فضای سایبری بتوانیم حرکتی را ایجاد کنیم تا دانشجویان در مراحل مختلف گردهم بیایند و آموزشهای لازم را ببینند.
معاون فرهنگی تربیتی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نیز در ادامه جلسه با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی در راستای وظایف خویش در حال گذراندن دوران تثبیت است اظهار داشت: اخلاق تربیت، مشاوره، مدیریت دانش پژوهشی، سنجش و ارزیابی و تربیتی از جمله پنج واحد مدیریت فرهنگی تربیتی به شمار میرود.
محمد دولت خواه اضافه کرد: نشست هفتگی اخلاق در خانوادهها، معرفی شخصیتها و علماء اخلاقی حوزه و میراث و طلایه داران حوزه، نشست تذهیب و اخلاق، نشست نقد فیلم، برگزاری کارگاههای آموزشی برای خانوادهها و کارمندان و همچنین نشست یادوارهها و مناسبتها در طول سال از جمله برنامههای فرهنگی تربیتی این مرکز میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز دایره المعارف علوم عقلی با بیان اینکه دایره المعارف علوم عقلی در دنیا و کشور وجود ندارد از شناسایی 40 هزار منبع علوم عقلی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد ابوترابی ظهر سهشنبه در نشست خبری گزارش دستاوردهای و توانمندیهای موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) که در سالن جلسات این موسسه برگزار شد بیان داشت: دایره المعارف زبان مشترک همه انسانها با اعتقادهای مختلف است.
نظر شما