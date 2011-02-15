گزارش بازدید عبدالله گل از اصفهان/ دست نوازش گل بر مستقبلین

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان "عبدالله گل" در بازدید یک روزه خود در اصفهان پس از حضور در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی برای لحظاتی به مهانسرای عباسی رفت و پی از استراحت به سمت عالی قاپوی اصفهان رفت، رئیس جمهر ترکیه در بازدید از کاخ عالی قاپوی اصفهان آنچنان محو این بنای عظیم و زیبا شده بود که در وصف این بنای تاریخی گفت انسان برای درک کردن این فضا باید شاعر و عارف باشد.

وی پس از بازدید از کاخ عالی قاپو به سمت چهل ستون اصفهان حرکت و پی از آن بازدید به سمت مسجد امام حرکت کرد.

عبدالله گل در طی بازدید از چهل ستون با عظمت تاریخی این بنای تاریخی و فلسفه ساخت آن آشنا شد که استاندار اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی از ضلع سمت راست این بنای تاریخی به عبدالله گل که در ضلع دیگر توقف کرده بود خیر مقدم گفت که این خیر مقدم مورد توجه حضار قرار گفت.

بازدیدکنندگان ترک در این بازدید با بخشی از فلسفه ساخت این بنای تاریخی آشنا شدند.

عبدالله گل در بازدید از میدان امام "اصفهان را نصف جهان" دانست و از عظیمت تاریخی آن سخن گفت.

رئیس جمهور ترکیه پس از بازدید از مسجد امام به سمت مسجد شیخ لطف الله حرکت نمود.

عبدالله گل که زادگاهش در شهر قیصریه، کشور ترکیه است پس از بازدید از مسجد شیخ لطف الله به سمت بازار قیصریه اصفهان حرکت نمود.

وی در بازدید از این بازار علاقه شدیدی به بازدید از مغازه هایی داشت که دارای صنایع دستی بودند.

وی بعد از خروج از بازار قیصریه مورد استقبال اصفهانیها قرار گرفت و در این لحظه یکی از مستقبلین که علاقه شدیدی به دیدار با وی داشت به علت حضور مستقبلین به حوض آب روبروی بازار روانه شد که پس از خروج از حوض آب عبدالله گل به سمت وی حرکت کرد و دست نوازش او روی شانه های این مستقبل قرار گرفت.

گل پس از بازدید از بازار قیصریه بازدیدی از پل خواجوی اصفهان داشت و پس از آن به سمت مهمانسرای عباسی حرکت کرد، عبدالله گل قرار است امشب دیداری با استاندار اصفهان و یکی از رسانهها داشته باشد.

به گزارش مهر گل شباهت زیادی میان مردم اصفهان و اقتصاد این شهر می بیند و از قابلیتهای گردشگری در اصفهان را نیز بالا می داند.