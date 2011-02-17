سقوط از بلندی بیشترین دلیل مرگ ناشی از حوادث کار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق برزگر با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته هزار و 224 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که از این تعداد 444 نفر بر اثر سقوط از بلندی، 332 نفر (27.1 درصد) بر اثر برخورد جسم سخت و 143 نفر(11.7درصد) بر اثر برق‌گرفتگی فوت کردند.

وی افزود: همچنین از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در سال گذشته، 4.6 درصد بر اثر سوختگی و 20.3 درصد نیز به دلیل سایر علل جان خود را از دست دادند.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سیر صعودی مرگ و میر حوادث ناشی از کار در سال های 1381 تا 1387 خاطر نشان کرد: در طول این مدت، هر سال مرگ و میر حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال قبل از آن با افزایش قابل توجهی مواجه بود به نحوی که مرگ ناشی از حوادث کار در سال 87 در مقایسه با سال قبل از آن 64.4 درصد افزایش یافت.

برزگر یادآور شد: بر خلاف سال های 81 تا 87 خوشبختانه مرگ و میر حوادث ناشی از کار در سال 88 نسبت به سال قبل از آن 17.4 درصد کاهش یافت و از عدد هزار و 481 نفر به هزار و 224 نفر رسید.

وی با اشاره به آمار مرگ حوادث ناشی از کار در سال جاری نیز گفت: در نه ماهه امسال 993 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در زمان مشابه سال گذشته 951 نفر در این حوادث کشته شده اند و امیدواریم در پایان سال با کاهش آمار نسبت به سال قبل مواجه باشیم.