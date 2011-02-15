5 شهر استان بوشهر گازدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید غلامعباس حسینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اکنون از 33 شهر استان 17 شهر گاز دارند که با بهره مندی 5 شهر دیگر در مجموع 70 درصد از جمعیت شهرهای استان از گاز برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه 47 روستای استان هم گاز دارند که تا سال 92 به 100 روستا افزایش می یابند، اظهار داشت: هم اکنون 36 طرح گاز رسانی در استان فعال است که 27 طرح در سال جاری آغاز شده که بیش از 50 درصد پیشرفت دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در پاسخ به سوالی در خصوص حفاری های بجا مانده از عملیات لوله کشی گاز در خیابان های بوشهر گفت: ترمیم حفاری های بجا مانده از عملیات لوله کشی گاز در خیابان های صلح آباد و شکری در شهر بوشهر برعهده شهرداری است.
حسینی افزود: انتظار می رود با اینکه شرکت گاز هزینه لازم برای اینکه شهرداری سریعتر این کار انجام دهد پرداخته کرده، شهرداری بوشهر سریعاً برای برطرف کردن این موضوع اقدام نماید تا مردم دچار مشکل بیشتری نشوند.
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در ارتباط با ابراز ناراحتی شهروندان بوشهری در خصوص بالا بودن قیمت لوله کشی گاز خانگی ،گفت: شرکت گاز تعیین کننده این قیمتها نسیت ولی با رایزنی هایی که کرده ایم توانسته ایم وام برای این کار برای شهروندان تدارک ببینیم.
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