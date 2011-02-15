5 شهر استان بوشهر گازدار می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: 5 شهر بندرریگ، دیلم، آبپخش، سعدآباد و شبانکاره تا پایان امسال از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.