تاکید منع کار کودکان زیر 15 سال در سند کار شایسته

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شعار هزاره سوم سازمان بین المللی کار کار شایسته است که متاسفانه در برنامه چهارم توسعه به آن توجهی نشده است، گفت: پیگیری این موضوع در برنامه پنجم توسعه به وزارت کار و امور اجتماعی سپرده شد که برای آن اقدامات جدی تری در حال انجام است.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید بر اینکه کار شایسته یک مفهوم آرمانی است، اظهار داشت: حاصل کار شایسته باید به تامین منافع کارگر و کارفرما منجر شود که خود این موضوع رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نهادینه کردن مقاوله نامه های بنیادین و بین المللی کار از مهم ترین موضوعاتی است که کار شایسته به دنبال تحقق آن است، همچنین منع کار کودک و افراد زیر 15 سال نیز مقوله دیگری است که پیگیری می شود.

این فعال کارگری افزود: هم اکنون اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال در کشور منع قانونی دارد و افراد 15 تا 18 سال نیز باید به عنوان نیروی کار نوجوان فعالیت داشته باشند.

مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، رعایت کنوانسیون آزادی انجمنها و مذاکرات جمعی را از موضوعاتی دانست که در قالب کار شایسته مطرح و قابل پیگیری است.

به گفته حاج اسماعیلی، از زمان مطرح شدن تشکیل سازمانها و انجمنهای صنفی کارگری حدود 2 دهه گذشته است ولی این موضوع محقق نشد؛ بنابراین باید سعی کرد سندیکا ها را جایگزین تشکلهای کارگری نمود.

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با اشاره به اینکه باید برای همه کارگران و نیروهای کار شناسنامه شغلی تعریف شود، بیان داشت: متاسفانه تاکنون بین کارگران و کارفرمایان مذاکرات صنفی صورت نگرفته است که تحقق این امر می تواند به گسترش حمایت های اجتماعی از نیروی کار منجر شود.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت کار شایسته و هر اقدامی که برای آن بشود در چارچوب قانون کار و ذیل آن قابل اجرا است. پس قانون در این بخش مدار حرکت خواهد بود.