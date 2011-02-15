بهره برداری و عملیات اجرایی 7 طرح عمرانی در گناوه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، تیمور یزدان شناس عصر سه شنبه در نشست هماهنگی سفر سوم ریاست جمهور به استان اظهار داشت: در این سفر ایستگاه پمپاژ فاضلاب، واگذاری 67 واحد مسکن اجاره ای، اجرای خطوط انتقال تغذیه شبکه گازشهری ریگ و مجتمع توانبخشی ریگ به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: همچنین همزمان برق رسانی به 340 واحد مسکن مهر و ساخت ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک هم آغاز می شود .

فرماندار گناوه گفت: 4 شعبه برای دریافت نامه های مردمی در گناوه دائر شده است و مردم می توانند مسائل مشکلات و نظریات خود را از این طریق با رئیس جمهور در میان بگذارند .

یزدان شناس افزود: سفرهای ریاست جمهوری از خیر و برکات فراوانی برخوردار است که امیدواریم استان بتواند بیشترین بهره را از این سفر ببرد.