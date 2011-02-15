روسیه مخالف فشار بیشتر بر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، "سرگی لاوروف" که در لندن به سر می برد گفت: روسیه از اعمال مجازاتها علیه ایران حمایت نخواهد کرد.

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: افزایش فشار مجازاتها به مفهوم فلج کردن اقتصاد ایران و ایجاد مشکلات بیشمار اجتماعی برای مردم ایران است و من با صراحت می گویم ما نمی توانیم از آن حمایت کنیم.

وی ادامه داد: اعمال مجازاتهای اضافی به صورت یکجانبه تعامل مشترک میان گروه 3+3 و شورای امنیت را از بین می برد، زیرا هر گونه توافقی در این راستا باید با مواضع مشترک صورت گیرد.

از سوی دیگر "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس در ادامه کینه ورزی های این کشور علیه ایران افزایش فشارها را ضروری دانست.

وی مدعی شد که ایران شروط غیر واقعی را مطرح کرده و افرایش فشارها برای وادار کردن تهران به مشارکت در گفتگوها مهم است.