تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هفتم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با دوازدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با شانزدهم فوریه سال 2011 میلادی.
- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* آرسنال انگلستان - بارسلونا اسپانیا، ساعت 23:15، ورزشگاه امارات
* رم ایتالیا - شاختار دونتسک اوکراین، ساعت 23:15، ورزشگاه المپیک شهر رم
- بیست و یکمین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر از امروز در سالن فدراسیون بدمینتون آغاز میشود.
- تیم کشتی فرنگی ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی امروز راهی کشور بلاروس میشود.
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