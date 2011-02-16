تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه بیست و هفتم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با دوازدهم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با شانزدهم فوریه سال 2011 میلادی.

- دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری دید‌ارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آرسنال انگلستان - بارسلونا اسپانیا، ساعت 23:15، ورزشگاه امارات

* رم ایتالیا - شاختار دونتسک اوکراین، ساعت 23:15، ورزشگاه المپیک شهر رم

- بیست و یکمین دوره مسابقات بدمینتون بین‏المللی دهه فجر از امروز در سالن فدراسیون بدمینتون آغاز می‎شود.

- تیم کشتی فرنگی ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی امروز راهی کشور بلاروس می‌شود.