بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس خواستار برخورد قاطعانه با سرکردگان جریان فتنه شد

به گزارش خبرگزلری مهر بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس با صدور بیانیه ای اقدام دیروز فتنه گران را محکوم کردند متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

یریدون لیطفئوا نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون

بار دیگر پس از تجلی ایمان، اخلاص و تبلور عینی مصداق نورا... در دل یکایک مردم این مرز و بوم که زمینه ساز حضور چشمگیر و غرورآفرین در راهپیمایی یوم ا... 22بهمن بود، شاهد تلاش عده ای قلیل، خودفروخته و معاند با ارزشهای انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه برای فرونشاندن این حماسه ی پرشکوه الهی بودیم. اما باز هم حضور خودجوش، به جا و آگاهانه و همیشه در صحنه ملت گرانقدر ایران اسلامی، مشت محکمی بود بر دهان فتنه گران و اربابان آمریکائی و اسرائیلی آنها.

این تحرک وابسته به جریان استکبار با دعوت موسوی و کروبی دو چهره ی شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و تشنگان جاه و مقام برای درخواست تجمع به بهانه حمایت از مردم مصر آغاز گردید.

آیا این عناصر خودباخته هنگام این دعوت، شعارهای استکباری خود نظیر" نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" فراموش کرده اند؟ و یا اینکه هیچ گونه اطلاعی در ارتباط با قیام ملت مصر و رابطه ی آن با انقلاب اسلامی ایران ندارند؟ قیام مردم مصر قیامی علیه دولتی خودفروخته به غرب و تلاشی در جهت احیای ارزشهای اسلامی است که موید آن تلاش های فراوان ایالات متحده و سران رژیم صهیونیستی برای فرونشاندن آن بود اما فتنه اخیر مولود پلید مستکبران است و حمایت های بی دریغ مالی و رسانه ای عناصر ضد انقلاب خارج نشین و سران غرب در شبانه روز گذشته مهر تأییدی است بر آن.

بدیهی بود که سران رژیم صهیونیستی پس از شکست در "مصر" و "تونس" و حضور گسترده ملت در جشن 32 سالگی انقلاب اسلامی، درصدد طرح ریزی جریانی به جهت انحراف افکار عمومی جهانی به سمت دیگری باشند و این بار نیز در پیاده سازی این حرکت شوم، کروبی و موسوی با دریافت حکم مأموریت خویش سران غرب و عناصر ضد انقلاب، اقدام به راه اندازی جریان اخیر نمودند.

متأسفانه طی اغتشاشات شب 25 بهمن، اقدام تروریستی منافقین و سرکرده های فتنه بار دیگر منجر به شهادت و زخمی شدن چندتن از فرزندان انقلاب و ایران عزیز گردید. بررسی سوابق و نسب شهید دانشجو "صانع ژاله" -که چهره ای مذهبی، حافظ قرآن، از کردهای غیور و یکی از برادران اهل تسنن دانشجویان دانشگاه هنر- بود، اقدامی در جهت ایجاد تفرقه میان قومیت ها و مذاهب داخل است لکن غافل از اینکه ملت شریف ایران با وجود کسب تجارب گرانقدر در 32 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی و نمایش بلوغ بصیرت خویش در اغتشاشات و فتنه گذشته، فریب آنها را نخورده و اقدام به خنثی نمودن توطئه ی کور آنان خواهند نمود.

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار آشوب 25 بهمن، دست در دست آنان و تمامی اقشار جامعه ایران اسلامی، حوادث اخیر را محکوم نموده و از دستگاه قضایی کشور خواستار برخورد قاطعانه، سریع و قانونی با سرکرده های این جریان و بانیان خونهای ریخته شده، یعنی کروبی و موسوی، می باشد.



بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون

