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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۷

انفجار بمب در بغداد/ هشت نفر کشته و زخمی شدند

انفجار بمب در بغداد/ هشت نفر کشته و زخمی شدند

منابع خبری از کشته و زخمی شدن هشت تن در انفجار بمب در یک منطقه شیعه نشین بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، منابع خبری اعلام کردند که در اثر وقوع  انفجار در منطقه شیعه نشین "الزعفرانیه" در شرق بغداد دو نفر کشته و شش تن دیگر مجروح شدند.

منابع خبری در پایتخت عراق افزودند که این انفجار در اثر کار گذاشتن بمب بوده است.

شایان ذکر است که شیعیان در عراق بیشتر در معرض اقدامات تروریستی واقع می شوند. در انفجار فرد انتحاری در شهر سامراء در شمال بغداد در 12 فوریه جاری 28 تن کشته و بیست نفر مجروج شدند که شمار زیادی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند. در این حادثه یک فرد انتحاری خود را در نزدیکی کاروان زائرین شیعی که برای شرکت در مراسم شهادت امام حسن عسکری(ع) در سامراء حضور داشتند، منفجر کرد.

کد مطلب 1254818

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