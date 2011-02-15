به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قربان در جمع مدیران مجتمع‌های آموزش و پرورش عشایری کشور، نسبت به دستیابی به جایگاه ویژه آموزش و پرورش ابتدایی کشور در زمینه‌ پوشش تحصیلی تا سال 2015 در بین 168 کشور جهان ابراز امیدواری کرد.

وی افزود: امروز به دنبال آن هستیم تا از تمامی امکانات برای افزایش پوشش تحصیلی استفاده کنیم.



معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: کیفیت آموزشی، مولفه مهمی است که تحقق آن باعث دستیابی به جامعه متعالی خواهد شد.



وی ادامه داد: خوشبختانه تحول بنیادین در این وزار‌تخانه در حال انجام است و امیدواریم با همت تمامی مسئولان امر به اهداف موردنظر دست یابیم.



معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: ساماندهی صحیح نیروی انسانی در کشور، یکی از برنامه‌های در دست اقدام آموزش و پرورش است.



قربان بر تقویت مدارس قرآنی در کشور در جهت تربیت دانش‌آموزان با رویکرد اخلاق اسلامی تاکید کرد.



وی از مدیران مجتمع‌ها درخواست کرد با تعامل با استانداری از اعتبارات فرهنگی موجود برای تجهیز مدارس استفاده کنند.



قربان، مدیران مجتمع‌ها را به رعایت نکات محوری نظیر تبدیل فرآیند تدریس به تحصیل برای برخورداری از کلاس پویا، فهم محوری مدارس به جای حافظه ‌محوری، جدی گرفتن آموزش تخصصی معلمان و مدیران توصیه کرد.