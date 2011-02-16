برخورد وزارت کار با انتخابات کارفرمایان قانونی بود

حسین احمدی زاده در گفتگو با مهر ضمن اعلام اینکه در هفته گذشته با برخی مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون انتخابات کانون عالی جلسه ای برگزار شد، گفت: در این نشست مشترک انتخابات کارفرمایان مورد تایید قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور، اظهار داشت: خوشبختانه نحوه برخورد وزارت کار و امور اجتماعی با این موضوع نیز قانونی و با رعایت چارچوب های موجود بوده است.

احمدی زاده عدم دخالت وزارت کار و امور اجتماعی در مسئله انتخابات کارفرمایان را یک موضوع اساسی دانست و بیان داشت: تلاش خواهیم کرد که همه گروه های کارفرمایی را برای حضور در کانون عالی تجمیع کنیم. البته وزارت کار نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و از ما خواسته است.

این مقام مسئول در کانون عالی کارفرمایان کشور، افزود: نگاه مثبت شخص وزیر کار به موضوع تعامل شرکای اجتماعی (کارگران-کارفرمایان- دولت)، باعث حل و فصل مسائلی شد که در دوره قبلی فعالیت وزارت کار به وجود آمده بود.

وی تصریح کرد: همچنین با تلاش ها و اقداماتی که توسط وزیر کار و امور اجتماعی در اجلاس امسال سازمان جهانی کار صورت گرفت، کمیته آزادی تشکل های این سازمان مسائل مطرح شده در مورد ایران را وارد ندانست و این موضوع نیز به این نحو حل و فصل شد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور، گفت: در هر صورت هر انتخاباتی در حوزه کارفرمایی یک سری حواشی با خود به همراه خواهد داشت که باید مورد بررسی قرار گیرد.

احمدی زاده همچنین به برخی کانون های کارفرمایی که فقط به صورت اسمی حضور دارند اشاره کرد و بیان داشت: اما به صورت کلی خارج از مسائل مربوط به انتخابات کانون عالی، اعتقادی به تجزیه و جدا بودن کارفرمایان از یکدیگر نداریم و این موضوع که بتوان تشکل ها را در کنار هم قرار داد، پیگیری می شود.

به گفته وی، متاسفانه در نشست امسال سازمان جهانی کار 6 نماینده از دو کانون کارفرمایی ایران در اجلاس شرکت داشته اند که من این موضوع را موفقیت نمی دانم. در هر صورت تلاش شد تا ایران از پاراگراف ویژه منع آزادی تشکل ها خارج شود.



این مقام مسئول کارفرمایی با بیان اینکه اختلاف نظرها در جامعه کارفرمایی ریشه ای نیست و قابل حل است، گفت: در هر صورت هیئت مدیره کانون منحله نیز قبلا از اعضای کانون عالی بوده اند که ما دوباره سعی خواهیم کرد تا آنها را در این کانون جذب کنیم