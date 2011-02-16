چهره جدید یک ستاره دنباله دار/ 72 عکس از ملاقات نزدیک با دنباله دار

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تصاویر توسط فضاپیمای "استارداست" ناسا و از فاصله دو هزار و 188 کیلومتری از سطح ستاره دنباله دار به ثبت رسیده است. تیم هدایت این پروژه امیدوار بودند بتوانند در ابتدا تصویر لحظه نزدیک ترین عبور را از ستاره دنباله دار تمپل دریافت کنند اما به دلیل نقص فنی تصاویر دریافت شده به ترتیب ارسال شده و به تدریج به زمین می رسند، به بیانی دیگر تصاویر به ترتیبی که به ثبت رسیده اند به زمین رسیده اند.

نزدیک ترین عبور از سطح تمپل از فاصله 180 کیلومتری بوده و تیم هدایت فضاپیما امیدوار بودند استارداست بتواند تصاویری با جزئیات بالا را از بدنه یخی تمپل 1 برای زمین ارسال کند.

این اولین باری است که دو فضاپیما از یک ستاره دنباله دار دیدن می کنند، اولین فضاپیمایی که به دیدار این ستاره دنباله دار رفت فضاپیمای Deep Impact ناسا بود که در سال 2005 از نزدیکی این ستاره دنباله دار عبور کرد. این فضاپیما یک جسم مسی به اندازه یک ماشین لباسشویی را به سوی این ستاره دنباله دار پرتاب کرد و نتایج این برخورد توسط خود فضاپیما و تلسکوپهای زمینی مورد بررسی قرار گرفتند.

دانشمندان امیدوارند با دوبار مشاهده یک ستاره دنباله دار دو دوره ای 6 ساله بتوانند چگونگی تغییرات ستاره ای دنباله دار را حین حرکت در مدار خورشید دریابند و البته توجه ویژه ای نیز نسبت به حفره ای دارند که توسط فضاپیمای Deep Impact بر روی تمپل به وجود آمده است تا بدانند این حفره از دید استراداست به چه شکل خواهد بود.

تیم هدایت فضاپیمای استراداست پس از مشاهده تصاویر دریافتند حفره ای که بر روی تمپل به وجود آمده بود به شکل شگفت انگیزی کمرنگ تر شده و این به آن معنی است که حفره به نوعی خود را ترمیم کرده است، همچنین گمان می رود پس از برخورد، حفره به واسطه ذراتی که در اثر برخورد به بالا پرتاب شده، دوباره پر شده است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، استراداست در حدود 72 عکس از پرواز از نزدیک ستاره دنباله دار تمپل 1 به ثبت رسانده و به علاوه اطلاعات زیادی را در ارتباط با پرتوهای ستاره و غبارهای در برگیرنده آن جمع آوری کرده است.