افزوده شدن جمعیت با وجود سردی هوا/ حضور روحانیون با لباس شخصی

به گزارش خبرنگار مهر تجمع طلاب و دانشجویان بسیجی که شامگاه سه شنبه مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت دارای حاشیه هایی بود که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

* به گفته یکی از تجمع کنندگان اطلاع رسانی این این تجمع به صورت پیامک بوده است.

* برخی از بسیجیان با موتورهای خود در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران رژه می رفتند.

* چند تن از تجمع کنندگان نیز از تیرچراغ برق بالا رفته و پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.

* مشارکت کاسب های چهارراه گلوبندک در این تجمع نیز بسیار قابل توجه بود به طوری که آنان نیز همزمان با تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای "حزب الله بیدار است از فتنه گر بیزار است"، "خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است " آنان را همراهی می کردند.

* حضور روحانیون با لباس های شخصی و همچنین خواهران بسیجی نیز از نکات قابل توجه این تجمع بود.

* با وجود سرد بودن هوا هر لحظه به شمار تجمع کنندگان افزوده می شد.

* همچنین بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران نیز طی اعلامیه ای از دانشجویان بسیجی دعوت کردند تا فردا در تشییع پیکر دانشجوی بسیجی صانع ژاله شرکت کنند.

* گفتنی است مسیر تشییع پیکر این دانشجوی بسیجی از مقابل دانشگاه هنر تهران تا دانشگاه تهران خواهد بود.

* این تجمع تا صبح فردا ادامه خواهد داشت.