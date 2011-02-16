به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سه سال از تاخیر در تکمیل فرودگاه کلاله در شرق استان گلستان می گذرد و با گذشت این مدت، دیگر پرنده نیز از این فرودگاه پر نمی زند و این فرودگاه به بوته زار و علفزار تبدیل شده است.

به گفته مردم، در قسمتی از این فرودگاه سبزه کاری و چمن کاری شده است و این فرودگاه در شرق گلستان راکد و متروک مانده است.

تاخیر در راه اندازی این طرح، موجب شده تا هدف اصلی اجرایی شدن آن یعنی جابجایی مسافران شهرهای مجاور و کالا و خدمات و همچنین استفاده از این فرودگاه در مواقع بحرانی تاکنون محقق نشود.

تجهیز و توسعه فرودگاه کلاله از جمله مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان بوده که اکنون برای تکمیل نیازمند 30 میلیارد ریال اعتبار است.

این فرودگاه 315 هکتار دارد و در سه کیلومتری غرب کلاله واقع شده و پیش از این سالهای برای پرواز هواپیماهای سمپاش از این مکان استفاده می شده است.

فرودگاه کلاله 35 سال قدمت دارد و توجه به فاصله بیش از 300 کیلومتری شرق استان با فرودگاه بین المللی گرگان، تسریع در تکمیل فرودگاه کلاله باید در دستور کار قرار گیرد.

عکس تزئینی است

در جریان سفر اول هیئت دولت به استان 10 میلیارد و 500 میلیون ریال برای اجرای دو طرح تاکسی وی و برج فرودگاه کلاله تخصیص داده شد.

راه اندازی این فرودگاه از آروزهای مردم شرق گلستان است و مسئولان و نمانیدگان منطقه بطور جد پیگیر راه اندازی دوباره آن هستند.



نماینده مردم شهرستانهای کلاله، مینودشت و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: راه اندازی فرودگاه کلاله از مطالبات دیرینه و بحق اهالی منطقه است.

سید نجیب حسینی افزود: متاسفانه این فوردگاه به رغم تلاشهای صورت گرفته در مصوبات سفر اول دولت قرار نگرفت و با جلساتی که پس از آن گذاشته شد توانسیتم نظر مساعد مسئولان دولت را در این زمنیه جلب کنیم.

وی اظهار داشت: در سفر سوم برای این فرودگاه 80 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و امیدواریم این طرح به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این فرودگاه با طرح های کارشناسی ارائه شده دراین ردیف اجرایی شد و اعتبار برایش در نظر گرفته می شود.

به گفته نجیب حسینی این فرودگاه برای تکمیل به بیش از 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و که امید است با تامین اعتبار این خواسته بحق مردم تامین شود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: شرق گلستان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد و راه اندازی فرودگاه کلاله از هر جهت توجیه پذیر است.

وی عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های منطقه، فاصله با مرکز استان، جاذبه های طبیعی و ... راه اندازی فرودگاه می تواند در رونق اقتصادی منطقه حایز اهمیت باشد.

توسعه ناوگان حمل و نقل جاده ای وهوایی ازجمله شاخصها در توسعه هرمنطقه به شمار می آید و نیاز است تا با تامین اعتبار، خواسته مردم شرق استان برای راه اندازی فرودگاه راکد این منطقه عملیاتی و محقق شود.



استان گلستان با توجه به موقعیت بسیار خوب گردشگری که دارد نیازمند توجه ویژه مسئولان بوده تا علاوه بر افزایش رفاه حال عموم شهروندان این استان در جذب گردشگر بیشتر داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و ... نیز به موفقیت های چشمگیری دست یابد.



با توجه به ارتباط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی گلستان با کشورهای همسایه، فرودگاه گرگان تا آماده شدن کامل ظرفیتها فاصله دارد و باید بسترهای مورد نیاز فراهم شود تا بتواند نیازهای مردم استان و متقاضیانی که برای امر توسعه استان به منطقه سفر می کنند، را تامین کند.



راه اندازی این فرودگاه به توسعه بخشهای مختلف از جمله گردشگری در این شهرستان کمک می کند.



گلستان دو فرودگاه در کلاله و گرگان دارد و فرودگاه گرگان بین المللی است و در هفته بیش از 60 پرواز در این فرودگاه انجام می شود.