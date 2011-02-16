به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سه سال از تاخیر در تکمیل فرودگاه کلاله در شرق استان گلستان می گذرد و با گذشت این مدت، دیگر پرنده نیز از این فرودگاه پر نمی زند و این فرودگاه به بوته زار و علفزار تبدیل شده است.
به گفته مردم، در قسمتی از این فرودگاه سبزه کاری و چمن کاری شده است و این فرودگاه در شرق گلستان راکد و متروک مانده است.
تاخیر در راه اندازی این طرح، موجب شده تا هدف اصلی اجرایی شدن آن یعنی جابجایی مسافران شهرهای مجاور و کالا و خدمات و همچنین استفاده از این فرودگاه در مواقع بحرانی تاکنون محقق نشود.
تجهیز و توسعه فرودگاه کلاله از جمله مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان بوده که اکنون برای تکمیل نیازمند 30 میلیارد ریال اعتبار است.
این فرودگاه 315 هکتار دارد و در سه کیلومتری غرب کلاله واقع شده و پیش از این سالهای برای پرواز هواپیماهای سمپاش از این مکان استفاده می شده است.
فرودگاه کلاله 35 سال قدمت دارد و توجه به فاصله بیش از 300 کیلومتری شرق استان با فرودگاه بین المللی گرگان، تسریع در تکمیل فرودگاه کلاله باید در دستور کار قرار گیرد.
عکس تزئینی است
نماینده مردم شهرستانهای کلاله، مینودشت و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی گفت: راه اندازی فرودگاه کلاله از مطالبات دیرینه و بحق اهالی منطقه است.
استان گلستان با توجه به موقعیت بسیار خوب گردشگری که دارد نیازمند توجه ویژه مسئولان بوده تا علاوه بر افزایش رفاه حال عموم شهروندان این استان در جذب گردشگر بیشتر داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و ... نیز به موفقیت های چشمگیری دست یابد.
با توجه به ارتباط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی گلستان با کشورهای همسایه، فرودگاه گرگان تا آماده شدن کامل ظرفیتها فاصله دارد و باید بسترهای مورد نیاز فراهم شود تا بتواند نیازهای مردم استان و متقاضیانی که برای امر توسعه استان به منطقه سفر می کنند، را تامین کند.
راه اندازی این فرودگاه به توسعه بخشهای مختلف از جمله گردشگری در این شهرستان کمک می کند.
گلستان دو فرودگاه در کلاله و گرگان دارد و فرودگاه گرگان بین المللی است و در هفته بیش از 60 پرواز در این فرودگاه انجام می شود.
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