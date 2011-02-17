خبرنگار بحران نباید روح و روان مردم را درگیر کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ظاهر رستمی شامگاه چهارشنبه در نشست خود با تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر استان زنجان اظهار داشت: ما در همه بخش های کشور به خصوص در زمینه مسائل اجتماعی و بحران هایی که در کشور رخ می دهد نیاز به آموزش داریم.

رستمی، بازی کردن با احساسات مردم در مسائل بحرانی را از آسیب های جدی در حوزه خبرنگاری دانست و اظهار داشت: خبرنگار باید آموزش های لازم را فرا گرفته باشد تا در زمان بروز بحران روح و روان مردم را درگیر نکند یعنی واقع بینانه عمل کند نه بر اساس احساسات.

وی ادامه داد: خبرنگاران بحران باید با فراگیری آموزش های لازم حرفه ای عمل کند و خبر را به موقع و درست ارسال کند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه مستند سازی کار اصلی خبرنگاران است، خاطرنشان کرد: متأسفانه مستند سازی در بسیاری از بخش های کشور صورت نمی گیرد در صورتیکه باید مجموعه عظیمی را به نسل بعدی معرفی کنیم.

رستمی بر لزوم کار گروهی تأکید کرد و گفت: با انجام کارها به صورت فردی کار به جایی نمی رسد و این امر به ویژه در حوزه اطلاع رسانی ضرورت دارد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به مشکلات موجود در جمعیت هلال احمر اظهار داشت: عدم مدیریت مبتنی بر جامعه اصلی ترین مشکل در بسیاری از بخش های کشور است اما در حال حاضر در بسیاری از زمینه ها مدیریت مبتنی بر جامعه وجود ندارد.

وی افزود: در این راستا باید از توانمندی و خلاقیت استانها برای بحران استفاده کنیم، شناخت جغرافیایی کامل نسبت به مناطق مختلف استان و کشور داشته باشیم و با فرهنگ بومی آشنا باشیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: برای استفاده از مدیریت مبتنی بر جامعه باید آموزش محلات را داشته باشیم به این صورت که در هر روستا و هر محله یک نفر به عنوان رابط و نماینده بخشی از مردم در ارتباط با جمعیت هلال احمر باشد و بتواند در مواقع لزوم مراتب را هر چه سریعتر به تیم هلال احمر اطلاع دهد.

رستمی ادامه داد: آموزش مردم اصلی ترین محور مدیریت مبتنی بر جامعه است و تا وقتی که آموزش صورت نگرفته باشد این امر رخ نمی دهد.