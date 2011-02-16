نشست صمیمی تیم خبرنگاران بحران با دبیر کل جمعیت هلال احمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نشست شامگاه سه شنبه با حضور مدیر کل جمعیت هلال احمر کشور، مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، 20 نفر از اعضای تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر استان زنجان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر زنجان و مدیر روابط عمومی هلال احمر زنجان برگزار شد.

دبیر کل جمعیت هلال احمر آموزش را نیاز اساسی خبرنگاران حرفه ای در زمینه مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: خبرنگار بحران باید در مواقع بروز بحران واقع بین باشد و بیهوده احساسات مردم را برانگیخته نکند.

ظاهر رستمی همچنین بر وجود مدیریت مبتنی بر جامعه تأکید کرد و گفت: در حال حاضر در بسیاری از زمینه ها مدیریت مبتنی بر جامعه وجود ندارد.

همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر زنجان ثبت وقایع و خبرنگار متخصص بحران دو مشکل و کمبود حال حاضر کشور دانست و تأکید کرد: خبرنگاری در بحران با خبرنگاری در مسائل رسانه ای بسیار متفاوت است و خبرنگاری که در این زمینه ایفای نقش می کند باید دارای تخصص و آشنایی با مدیریت بحران باشد.

حسین عزیزی افزود: تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر زنجان نیز دارای همین ویژگی هاست که به عنوان پایلوت کشوری هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است.

مسئول تیم خبرنگاران بحران و مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر زنجان نیز به فعالیت های تیم خبرنگاران بحران اشاره کرد و گفت: طی اسفندماه سال جاری دوره آموزش حوادث و سوانح برای اعضای این تیم برگزار خواهد شد.

اسماعیل خردمند اظهار داشت: شرکت در مانورهای ساعت صفر و مانورهای جمعیت هلال احمر از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای تیم خبرنگاران بحران جمعیت هلال احمر زنجان است.