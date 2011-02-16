سخنگوهای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استانها معرفی شدند

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مدیران روابط عمومی‌ ادار‌ه‌های کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌ها به عنوان سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان متبوع منصوب می‌شوند.

قائم‌مقام ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور در این باره به گفت: با توجه به آغاز فعالیت ستاد تسهیلات سفر در تمامی استان‌ها و لزوم اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و به موقع در خصوص اقدامات این ستاد، ضروری است مدیران کل استان‌ها طی حکمی مسئولان روابط عمومی را به عنوان سخنگو و مسئول اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان متبوع منصوب کنند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری استان‌ البرز تصریح کرد: به این منظور و با ابلاغ علیرضا عامری، رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور، تمام مدیران ادار‌ه‌های کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری استان‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی و انتصاب سخنگوی ستاد تسهیلات سفر استان خود اقدام کنند.

این مسئول در ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور هدف از این اقدام را هماهنگی با ستاد مرکزی تسهیلات سفر نسبت به انتشار و جمع‌بندی خبرها، گزارش‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در ایام نوروز عنوان کرد.